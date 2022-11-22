В Генштабе страны отметили, что Чехия окажется под угрозой с первых минут такого конфликта

Чехия собирается провести экстренную модернизацию своей армии. В стране обеспокоены возможной эскалацией войны в Украине, которая может перерасти в конфликт между РФ и НАТО.

Глава Генштаба Чехии Карел Ржека считает, что в таком случае армия его страны станет активным участником войны с первых минут, сообщает Idnes.

"Мы должны готовиться прежде всего к самому сложному и опасному сценарию, а именно к широкомасштабной войне против передового противника. Война в Украине – это большой тревожный звонок для всего общества. Потенциал эскалации войны в Украине продолжает расти. Нельзя исключать даже самых серьезных сценарий", - предупредил глава Генштаба Чехии.

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Он призвал правительство к крупнейшему в истории чешской армии перевооружению.

"Война в Европе снова стала реальностью и происходит на границе Североатлантического альянса. Вечный покой - это утопия. Период предупреждения об этом кризисе длится как минимум с 2014 года. Мы надеялись, что все успокоится. Но надежда – это не стратегия", - подытожил Ржака.

НАТО и война в Украине

НАТО поддерживает Украину в войне против Российской Федерации, которая начала полномасштабное вторжение в нашу страну 24 февраля.

Лидеры Альянса в новой стратегической концепции признали, что Россия представляет прямую угрозу безопасности НАТО, поскольку стремится установить сферы влияния и прямого контроля с помощью принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии.

В частности, было принято решение, что численность Сил быстрого реагирования НАТО в 40 тысяч военных к следующему году должна быть увеличена до более 300 тысяч военных.

Военный эксперт Роман Свитан назвал условия, при которых войска НАТО готовы зайти в Украину.

21 ноября 2022 года Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию страной-террористкой. Делегаты также призвали создать специальный международный трибунал для преступлений РФ.

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