Политик раскрыл, о чем они говорили.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс прокомментировал личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вечером политик опубликовал в микроблоге X фотографию с переговоров, которые состоялись после инаугурационной мессы нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане. Также на встрече присутствовал Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио:

"Наши страны разделяют цель прекращения ненужного кровопролития в Украине, и мы обсудили последние новости относительно текущих переговоров о прекращении огня и установлении прочного мира".

Конфликты между Зеленским и Вэнсом

Напомним, в конце февраля между Дональдом Трампом, его вице-президентом и украинским лидером произошла публичная ссора в Белом доме.

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Конфликт возник из-за обвинений Вэнса в адрес Зеленского в неблагодарности за поддержку Соединенных Штатов Америки, а также из-за разногласий относительно стратегии прекращения войны с Россией.

Этот спор привел к отмене совместной пресс-конференции и подписания соглашения о полезных ископаемых. Команда Трампа активно критиковала президента Украины, призывая его извиниться перед Трампом.

Зеленский позже заявил, что Трамп живет в мире дезинформации, а его вице-президент "каким-то образом оправдывает действия Путина".

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