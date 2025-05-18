Готовы к сложной головоломке?

Визуальные головоломки уже давно стали любимым развлечением для миллионов людей в соцсетях. И это неудивительно: они не только тренируют зрение и концентрацию, но и дарят короткий миг азарта, как в детстве, когда что-то ищешь в старых книжках с картинками.

Лучшее в этом - это проверка своих сил: насколько быстро вы способны заметить деталь, которую большинство пропускает?

Сегодня мы подготовили для вас сказочное изображение в теплых цветах. Оно напоминает иллюстрацию к детской книжке - с атмосферой уюта и приключений. Перед вами лесная поляна, на которой собрались десятки добрых гномов в цветных колпаках.

Видео дня

С этими сказочными созданиями живет котик, который также считает себя гномом. Ваша задача - найти его всего за 5 секунд. Готовы? Запускайте таймер - и вперед на поиски!

Подсказка

Котик надел такой же колпак, как у всех, чтобы не выделяться.

Ответ

Обратите внимание на мордочки - у всех гномов бороды, а вот котик, хоть и в колпаке, выглядит немного иначе.

Другие загадки от УНИАН

Предлагаем вам визуальный тест для проверки внимательности и скорости реакции. Среди десятков цветных силуэтов животных спрятали страуса, ваша задача - найти его всего за 6 секунд. Уверены, что это станет настоящим испытанием вашей концентрации.

Также попробуйте отыскать на картинке с маленькими машинками объект, который немножко отличается от остальных. Придется преодолеть визуальный шум и повторяемость форм.

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