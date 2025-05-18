Огрызко отметил, что Путин не обращает внимания на то, что говорит Трамп.

Предстоящий телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным не принесет ничего хорошего Украине. Такое мнение высказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в эфире "Еспресо".

"Если честно, я не ожидаю ничего положительного для Украины, к большому сожалению... Потому что то, что мы наблюдаем за последние недели и месяцы, Трамп выгораживает Путина где можно и где нельзя. И вот эта вся история вокруг Стамбула в очередной раз продемонстрировала, что хоть Путин откровенно, как бы деликатнее сказать, не обращает внимания на то, что говорит Трамп. Трамп этого не замечает", - сказал он.

Огрызко отметил, что Трамп довольно спокойно реагирует даже на провокационные действия Путина. Например, относительно переговоров в Стамбуле.

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"Тебя (Путина - УНИАН) приглашают, тебе предлагают, ты посылаешь неизвестно кого, делаешь соответствующие заявления и так далее. Ну о чем речь? Но Трамп при том при всем спокойно на это реагирует: "Ну, не приедет Путин в Стамбул, и я не приеду. А что, он собирался ехать? Не собирался, так чего я поеду". Ну это то, что на самом деле в нормальную голову не влезает", - заявил дипломат.

Разговор Трампа и Путина - важные новости

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил, что 19 мая он позвонит российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он поделился, что темами разговора с главой Кремля будут прекращение войны и торговля.

Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф сделал заявление по поводу будущего телефонного разговора главы Белого дома с российским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что диалог будет очень успешным.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что лидеры ФРГ, Великобритании, Франции и Польши собираются поговорить с Трампом перед тем, как тот позвонит Путину. По его словам, он уже обсудил эти планы с госсекретарем США Марко Рубио в кулуарах инаугурационной мессы Папы Льва XIV в Ватикане.

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