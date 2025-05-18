Россияне говорят о том, что у Украины нет средств, при помощи которых можно сбивать модернизированные "Шахеды".

Российские пропагандисты активно распространяют информацию о том, что в РФ якобы настолько хорошо улучшили свои ударные дроны типа "Шахед", что у Сил обороны Украины нет способов противодействовать им. Тем не менее это заявление не соответствует действительности, пишет Defense Express.

Военный Александр Карпюк рассказал, о каких характеристиках улучшенных "Шахедов" врут россияне. Он отметил, что Украина способна сбивать эти дроны.

В частности, россияне говорят о том, что благодаря доработанному двигателю их дроны летают на высоте более 3 км и имеют скорость более 200 км/ч. Они заверяют, что с такими показателями вертолеты или мобильные огневые группы становятся беспомощными.

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Карпюк подчеркнул, что "Шахеды" действительно могут развивать названную скорость на названной высоте. Тем не менее в таком случае россиянам приходится жертвовать расстоянием и уменьшением боевой части. Более того, он добавил, что мобильные огневые группы могут сбивать эти дроны при помощи ПЗРК и зенитных БПЛА.

Специалист в областях радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов обратил внимание на слова россиян о том, что улучшенные дроны якобы полностью устойчивы к средствам РЭБ. Он подчеркнул, что на сегодня все системы РЭБ, которые используются для борьбы с "Шахедами", украинского производства. Эксперт отметил, что оккупанты действительно ставят лучшие антенны с большим количеством элементов, но их все еще можно подавить.

В издании также отреагировали на заявления россиян, в которых они восхваляют доработанный планер и способности дронов пикировать с большой высоты. Журналисты объяснили, что это усложняет работу мобильным огневым группам, но также это негативно влияет на точность дрона, осуществляющего пикирование.

Усовершенствование боевой части с 50 до 90 кг, о котором пишут пропагандисты, также не делает "Шахеды" неуязвимыми, подчеркнули в издании. Российские дроны действительно имеют ряд различных боевых частей, в том числе и осколочно-фугасную на 90 кг. Тем не менее это влияет на уменьшение дальности дронов.

Россияне все чаще атакуют дронами нового типа - что известно

Ранее эксперт по связи и глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что на фронте в Украине увеличивается количество российских атак БПЛА нового типа на основе искусственного интеллекта. По его словам, российские оккупанты ежедневно обучают ИИ в них.

Эксперт отметил, что в Украине уже ищут способ противостоять этим дронам. Он призвал военных добывать образцы этих БПЛА и передавать их командирам или ГУР, СБУ.

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