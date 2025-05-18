Как выращивать и ухаживать за африканскими фиалками: советы и главные нюансы

Поначалу за африканскими фиалками может быть сложно ухаживать, так как они требовательны к окружающей среде.

Африканские фиалки - одни из самых популярных комнатных растений в мире. Эти компактные, низкорастущие растения цветут несколько раз в год.

Издание The Spruce выяснило, как правильно ухаживать за африканскими фиалками дома.

Африканские фиалки любят светлые, теплые и влажные условиях. При этом нельзя, чтобы на листья попадала вода, иначе на них могут появиться коричневые пятна. Кроме того, нужно удалять увядшие цветы и листья, чтобы растение было здоровым, а также регулярно проверять почву на наличие избыточной влаги, которая приводит к корневой гнили.

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Какое освещение нужно для фиалок

Африканские фиалки хорошо себя чувствуют при ярком, но не прямом солнечном свете. Обычно их выращивают под люминесцентными лампами, расположенными на высоте 30-38 сантиметров над листьями. Если листья начинают приобретать светло-зеленый цвет, значит, растение получает слишком много света, в то время как тонкие и темно-зеленые листья или вялое растение указывают на недостаток света.

Какая почва нужна для фиалок

Для африканских фиалок необходима хорошо дренированная почвенная смесь. Плохой дренаж может вызвать корневую гниль, при которой растение заболачивается и его листья начинают опадать, поэтому нужно следить, чтобы растение никогда не находилось в стоячей воде долгое время.

Как часто нужно поливать фиалки

Поддерживайте влажность почвы теплой водой и старайтесь добиться высокой влажности воздуха. Используйте влагомер, чтобы определить частоту полива, а не поливайте по графику. Поливайте снизу или вдавливайте носик лейки в почву при поливе. Не позволяйте растению сидеть в воде.

Какой климат любят фиалки

Африканские фиалки любят теплые и влажные условия и процветают при температуре 21°C. Не допускайте понижения температуры ниже 15,5°C. Держите растения подальше от любых сквозняков в доме.

Когда удобрять фиалки

Подкармливайте африканскую фиалку удобрениями каждые две недели в течение весны и лета.

Как правильно обрезать фиалку, чтобы она цвела

Аккуратно удаляйте все отмершие листья. После того как цветение закончится, подстригите их стерилизованными острыми секаторами, чтобы сохранить здоровье растения.

Как размножать фиалки

Африканские фиалки можно размножать листовыми черенками или отводками. Размножить фиалку листом от взрослого растения довольно просто:

Выберите здоровый зеленый лист с нижней части растения и с помощью ножниц аккуратно отрежьте его у основания растения под углом 45 градусов до 1,3 сантиметра в длину. Посадите черенок в небольшой горшок, приготовленный из смеси вермикулита и торфа, затем полейте. Накройте горшок полиэтиленовым пакетом и поставьте на яркий непрямой свет. Примерно через 12 недель вы увидите новые растения-детки. Подождите, пока они подрастут, отделите их от листа и пересадите.

Взрослые растения иногда выпускают сбоку маленькие проростки или побеги. Удалите их и посадите в горшок самостоятельно. Их удаление также способствует лучшему цветению материнского растения.

Распространенные вредители и болезни

К распространенным вредителям относятся паутинные клещи, мучнистые жуки и цикламеновые клещи, от которых можно избавиться с помощью масла нима или инсектицида.

К болезням относятся такие грибки, как ботритис, корончатая и корневая гниль. Чтобы избежать этих заболеваний, не переувлажняйте растение, обеспечьте ему правильное освещение, удобрение и циркуляцию воздуха.

Если африканская фиалка не цветет, это, скорее всего, связано с тем, что она не получает достаточно света или температура и влажность воздуха не соответствуют норме.

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