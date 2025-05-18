Известно, что лидеры Италии и Франции давно очень не любят друг друга.

В западноевропейском лагере вспыхнул новый международный скандал из-за неучастия Италии в последних дипломатических усилиях по приближению мира в Украине. Первопричиной этого, вероятно, является личная антипатия между премьер-министром Италии Джорджией Мелони и президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Financial Times.

Как отмечает издание, Мелони, как и большинство европейских лидеров, на этой неделе прибыла на саммит Европейского политического сообщества в Албании. Однако она не приняла участие в секционной встрече, на которой лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши обсудили результаты провальных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Именно на той встрече и возникла идея совместно с Зеленским позвонить Дональду Трампу и объяснить ему, что же на самом деле произошло в Турции.

Премьер-министр Италии, которая является убежденной сторонницей Киева и имеет прочные личные отношения с Трампом, после этого публично выразила недовольство тем, что ей не предложили присоединиться к тому телефонному разговору с Трампом. Мелони сказала журналистам, что остальные европейские лидеры проигнорировали ее якобы из-за нежелания направлять войска в Украину в рамках предложенной "коалиции желающих".

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Это заявление руководительницы Италии возмутило французского президента. В комментарии журналистам он отметил, что вопрос размещения войск вообще не обсуждался ни на той встрече в Албании, куда Мелони не пошла, ни во время недавней совместной поездки Мерца, Макрона, Туска и Стармера в Киев.

"Обсуждения касались прекращения огня - давайте избегать распространения ложной информации. Этого уже достаточно поступает из России", - сказал президент Франции.

После этих заочных нападок итальянского и французского лидеров друг на друга в дело вмешался немецкий канцлер Фридрих Мерц. Он встретился с Мелони перед инаугурационной мессой Папы Римского и попытался успокоить напряженность. Он в частности подтвердил, что Италия "должна играть определенную роль" во всех европейских мирных инициативах в Украине.

"Я проведу переговоры в Европейском Союзе в ближайшие дни, чтобы привлечь Италию ко всем нашим усилиям по решению этого конфликта. Мы не должны позволить себе быть разделенными", - сказал Мерц на пресс-конференции в Риме, добавив, что страны-члены ЕС не разделены на "первый или второй сорт".

Однако, как отмечает Financial Times, в самой Италии Джорджию Мелони критикуют за то, что она устранилась от активного участия в миротворческих усилиях "европейского квартета" (Франция, Великобритания, Германия, Польша) и тем самым уменьшила влияние своей страны. В частности, ее обвиняют во лжи об истинных причинах ее отсутствия в квартете - личной антипатии к Макрону.

Конфликт Макрона и Мелони

Как писал УНИАН, французский и итальянский лидеры демонстрируют взаимную антипатию с 2022 года, когда Мелони пришла к власти. Одним из самых громких эпизодов этого конфликта стала публичная заочная ссора между ними в начале 2023 года. Тогда лидер Италии обиделась, что ее не пригласили на частный ужин с участием Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Олафа Шольца в Париже.

Через несколько месяцев после этого между Парижем и Римом вспыхнул новый дипломатический скандал. Поводом стала критика миграционной политики Мелони, которая прозвучала из уст одного французского министра.

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