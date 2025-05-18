Команда Linus Tech Tips смогла вычислить 300 триллионов знаков после запятой, на это у них ушло 190 дней.

Крупнейший в мире техноблогер Linus Tech Tips установил новый мировой рекорд по количеству вычисленных знаков числа "пи", посчитав 300 триллионов знаков после запятой.

Предыдущий рекорд канала составлял 32 миллиона знаков, в то время как мировой держался на уровне свыше 200 триллионов. Чтобы его превзойти блогерам-энтузиастам пришлось приложить немало усилий.

Ключевым ограничением оказалась не вычислительная мощность, а объём хранения данных. Для сохранения полного результата требовалось бы порядка 11,7 миллиарда страниц. Поэтому основное внимание при подготовке проекта было уделено серверной инфраструктуре.

Видео дня

Лайнус и команда собрали специализированную систему с объёмом хранилища 2,2 петабайта, это около 2200 терабайт высокоскоростной памяти. Именно на это ушла значительная часть бюджета, который, по их подсчётам, приблизился к 1 миллиону долларов. Дополнительно был построен серверный стенд с двумя CPU и пропускной способностью более 100 ГБ/с.

На выполнение вычислений ушло 190 дней непрерывной работы. За это время команда столкнулась с перебоями электро"пи"тания и проблемами с охлаждением, но система справилась. Расходы на электроэнергию составили порядка 6 тысяч долларов, что выглядит скромно на фоне остальных затрат.

Лайнус и его коллега Джейк признают, что удержать рекорд вряд ли удастся надолго, в таких проектах это вопрос времени пока не найдётся кто-то ещё более заряженный идеей.

Ранее мы рассказывали, что Seagate обещает сделать жёсткий диск на 100 ТБ к 2030 году. На данный момент, объём самого вместительного HDD компании - 36 ТБ.

Вас также могут заинтересовать новости: