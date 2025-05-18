После опытов с "Орешником" российскому диктатору уже больше нечего показать, считает Криволап.

Вероятный демонстрационный запуск Россией межконтинентальной ракеты РС-24 "Ярс" не будет иметь никакого военного значения, а лишь политическое. Такое мнение авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап высказал в комментарии изданию РБК-Украина.

"Такое время, его нужно просто пережить. К этому "Ярсу", с одной стороны, надо быть готовым, но не разводить панику. Геймчейнджером он не станет точно. Лишь покажет, что Путин (российский правитель Владимир Путин, - ред.) может угрожать, поднимать ставки, что он якобы всесилен и ему плевать на санкции. Но как переговоры являются театром Трампа (президент США Дональд Трамп, - ред.), так и путинские угрозы "Ярсом"... только театром для Трампа и для Европы", - подчеркнул Криволап.

По его мнению, Путин пугает Украину и Запад этой ракетой, потому что после опытов с "Орешником" ему уже больше нечего показать.

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"Я был уверен, что было два-три экземпляра "Орешника". Но один они запустили по Днепру, второй сгорел, а третьего, скорее всего, не было", - отметил эксперт.

Он назвал "Ярс" трехступенчатой ракетой, которая была прототипом РС-26 "Рубеж", который в свою очередь не пошел в серию. Для "Орешника" же, говорит эксперт, оставили две ступени и прицепили макет ядерной боеголовки на 1,5-2 тонны.

"Эти куски бетона летают с очень большой скоростью, полыхают, на вид ужасные, но ничего серьезного поразить не могут", - подчеркнул Криволап.

Он также прокомментировал вероятное место запуска - Свердровскую область, тогда как "Орешник" запускали из Капустина Яра, откуда до Днепра было около 800 км.

"Поэтому и вынуждены где-то за Уралом запускать, ближе не получится, надо чтобы они уложились в эту дистанцию (как было с "Орешником", - ред.). И то я считаю, что это будет очень трудно", - добавил авиаэксперт.

Вероятный запуск "Ярса": что известно

Как сообщал ранее УНИАН со ссылкой на ГУР МО Украины, 19 мая ночью РФ готовит "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты со стратегического ракетного комплекса "Ярс". По мнению разведки, государство-агрессор это будет делать "с целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО". Отмечалось, что ракету с "учебным боеприпасом" должен запустить мобильный наземный комплекс из состава 433 полка 42 дивизии 31 армии Ракетных войск стратегического назначения РФ.

Аналитики Defense Express указали на наиболее странный момент, касающийся возможного запуска упомянутой ракеты. Эксперты обратили внимание, что запускать "Ярс" планируют с места недалеко от населенного пункта Свободный в Свердловской области в 1600-1700 км от границ Украины. "Достаточно нетипичный район для осуществления таких пусков - потому что обычно они осуществляются с космодрома "Плесецк" (как шахтного, так и мобильного базирования)", - указали аналитики.

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