К понедельник Трамп лично будет говорить с Путиным, а затем с Зеленским.

Лидеры Германии, Великобритании, Франции и Польши намерены поговорить с президентом США Дональдом Трампом перед тем, как тот позвонит Владимиру Путину в понедельник. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, которого цитирует Reuters.

По словам Мерца, он уже обсудил эти планы с государственным секретарем США Марко Рубио в кулуарах инаугурационной мессы Папы Льва XIV в Ватикане.

"Я разговаривал с Марко Рубио, в частности относительно завтрашнего разговора. Мы договорились, что еще раз поговорим с участием лидеров четырех государств и президента США в рамках подготовки к этому разговору (с Путиным)", - сказал Мерц журналистам.

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Немецкий канцлер также рассказал, что в Ватикане провел длительный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп собирается позвонить Путину

Как писал УНИАН, вчера Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным, а затем с Зеленским. По его словам, темами разговора будут "прекращение кровопролития" и торговля. При этом президент США выразил надежду, что "это будет продуктивный день, произойдет прекращение огня, и эта очень жестокая война, которая никогда не должна была произойти, закончится".

Между тем украинские чиновники признались журналистам, что они не верят в возможность окончания войны в обозримом будущем. По их мнению, поведение россиян в Стамбуле однозначно показало, что Кремль не пойдет ни на какое прекращение войны, пока не уничтожит суверенитет Украины.

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