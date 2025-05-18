Сегодня президент Украины обсуждает с европейскими партнерами инструменты давления на Россию, сообщил Полодяк.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что вероятно состоится телефонный разговор президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Подоляк сказал в эфире канала Мы - Украина.

"Президент активно общается с нашими европейскими партнерами на разных уровнях, ожидаем, возможно, телефонный разговор с президентом США, потому что все настроены на активный дипломатический период, когда надо обсудить войны и мира именно через инструменты дипломатии, где глобальным посредником является США", - отметил советник руководителя ОП.

По его словам, сегодняшние встречи президента в Европе посвящены вопросу о том, "можно ли о чем-то договариваться с Россией".

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"Я не вижу здесь, безусловно, сценариев без использования инструментов принуждения. И вот как раз с европейскими партнерами президент активно обсуждает санкционные инструменты давления на Россию", - добавил Подоляк.

Что известно о предстоящем разговоре Зеленского и Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, 17 мая Трамп анонсировал разговоры с российским диктатором Путиным и президентом Украины Зеленским. По его словам, в понедельник, 19 мая, в 10:00 утра он будет разговаривать по телефону с Путиным. "Темами разговора будут прекращение кровопролития, в котором погибает в среднем более 5000 российских и украинских солдат за неделю, и торговля", - отметил глава Белого дома.

После того, отметил Трамп, он поговорит с Зеленским, "а затем вместе с президентом Зеленским - с различными членами НАТО".

"Надеюсь, это будет продуктивный день, состоится прекращение огня, и эта очень жестокая война, которая никогда не должна была произойти, закончится. Да благословит нас всех Бог!!!" - добавил президент США.

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