Зеленский заявил, что Папа Римский Лев XIV может сыграть важную роль в завершении войны.

После завершения инаугурационной мессы сегодня, 18 мая, Папа Римский Лев XIV встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

"После завершения инаугурационной мессы встретились с Папой Римским Львом XIV. Благодарны Его Святейшеству за аудиенцию", - написал Зеленский.

Президент Украины отметил, что Понтифик является символом надежды на мир для миллионов людей по всему миру. Он заверил, что Папа Римский Лев XIV может сыграть важную роль в завершении войны в нашей стране.

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"Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов. Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и прочного мира", - добавил Зеленский.

Папа Римский упомянул Украину в своей первой проповеди - что известно

Напомним, что сегодня, 18 мая, Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность Понтифика и провозгласил свою первую проповедь. В ней, в частности, он упомянул Украину.

"Измученная Украина наконец-то ожидает переговоры о справедливом и длительном мире", - сказал Понтифик.

На инаугурационной мессе Папы Льва XIV присутствовало более четырех тысяч сослужащих. Месса интронизации Папы прозвучала на испанском и английском языках.

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