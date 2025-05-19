Пищевое поведение кота определяется его природными инстинктами и приобретенным за жизнь опытом.

Каждому владельцу кота хорошо известна ситуация, когда вы ставите перед ним миску с вроде бы вкусной (на кошачий вкус!) едой, а господин Мурлыка Капризные Лапы смотрит на нее как на содержимое детского горшка, а потом просто уходит прочь обиженный и голодный. Почему так происходит, и что с этим делать, на страницах издания PetHelpFul объясняет опытная дрессировщица и консультантка по поведению животных Адриенн Фарричелли.

Дело в том, что домашние коты все еще сохраняют значительную часть дикой натуры своих предков. Это касается в том числе и их пищевых привычек, объясняет специалист.

В диких условиях коты постоянно находятся на охоте, проводя большую часть дня в засадах на мелких существ. Поэтому в течение дня дикие коты питаются по несколько раз малыми порциями и чаще всего - разными видами добычи.

Видео дня

Домашние кошки сохранили эту привычку есть малыми порциями по несколько раз в день. Но когда владельцы обеспечивают своим питомцам почти неограниченный доступ к еде, это может иметь определенные последствия.

В первом случае постоянно доступный "шведский стол" может превратить домашнего кота в обжору, который не может вовремя остановиться и со временем начинает не помещаться в любимую коробку из-под хозяйственных ботинок.

Другие же наоборот становятся большими гурманами и перебирают еду, если меню слишком однообразное и скучное.

Как специалист по поведению животных, автор публикации советует в таких случаях делать ставку именно на мясное меню. Для кошек мясо значительно важнее, чем для собак. Это является следствием особенностей эволюции обоих видов после их одомашнивания.

Кроме того, котам часто присуща фобия перед незнакомой пищей. Это защитный инстинкт, который спасал их предков от отравлений токсинами. В таких случаях кота можно приучить к новому, делая это постепенно.

Наконец, определенная еда может ассоциироваться у кота со стрессом. Например, если его заманивали в переноску новым кошачьим кормом, а потом была стрессовая поездка в авто и не менее стрессовый визит к ветеринару - нечего удивляться, если эту консерву ваш кот второй раз ни за что не попробует. Он же помнит, чем закончилось пробование в прошлый раз!

Другие интересные материалы о домашних любимцах

Как писал УНИАН, иногда владельцы невольно могут сокращать продолжительность жизни своей собаки. Ветеринар назвал 9 неправильных привычек людей, которые вредят четвероногим.

Также мы рассказывали о 4 породах собак, которые всегда преданы своему хозяину. Эти собаки любят своих хозяев и готовы защитить их в любое время.

Вас также могут заинтересовать новости: