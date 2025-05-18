Без значительной военной поддержки США Украине грозит коллапс фронта в отдаленной перспективе.

Поведение россиян в Стамбуле показало, что у Кремля нет ни малейшего намерения договариваться о мире. А значит война продлится еще несколько лет, если США своими действиями не изменят баланс сил резко в пользу Украины. Об этом пишет киевский корреспондент британского издания The Guardian Питер Бомонд после общения с несколькими украинскими чиновниками.

"Россияне не могут нас уничтожить, а мы не можем освободить территорию. Без США невозможно изменить баланс. [И со временем] это сместит баланс в сторону России. Мы все еще будем жить, но заплатим огромную цену", - сказал ему высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться неназванным.

В своих выводах украинцы ссылаются на заявления российских делегатов во время переговоров в Стамбуле - на их максималистские территориальные требования и угрозы вечной войной.

Видео дня

Украинские чиновники убеждены, что даже в случае, если переговорный процесс будет продолжаться в каком-то формате, Киев и Москва до сих пор очень далеки в своих позициях по ряду ключевых вопросов - тех, которые определяют фактический суверенитет Украины.

"Численность [украинской] армии будет ограничена экономическими причинами. Нейтралитет [которого требует Россия] - это вопрос формулировок. Но мы не можем согласиться на отмену связей с Западом", - сказал собеседник The Guardian.

Нардеп Александр Мережко, председатель Комитета по международным делам, отметил, что текущая реальность заключается в том, что Киев вынужден бороться за благосклонность Дональда Трампа, который в лучшем случае проявляет равнодушие к Украине.

"Мы подыгрываем, мы стараемся сделать все возможное, потому что не хотим потерять поддержку США. Мы не хотим, чтобы нас обвиняли в том, что это (провал переговоров - УНИАН) - наша вина", - сказал он.

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечает, что Путин и Трамп совершенно по-разному смотрят на войну и на мирные переговоры. По ее убеждению, российский диктатор имеет стратегическую цель - полностью оккупировать всю территорию Украины, тогда как Трамп мыслит бизнес-категориями и верит в возможность заключить сделку, которая принесет пользу всем.

Все это убедило Маляр, что наиболее вероятное развитие событий - это продолжение активных боевых действий в долгосрочной перспективе.

"Если спросить о шансах, я бы сказала, что существует 90% вероятность того, что эта война продлится еще один-два года", - сказала она.

Опасность, которую многие осознают, заключается в том, что в условиях длительной изнурительной войны, имея изначально меньше ресурсов, чем Россия, и потеряв большую часть американской военной поддержки, Украина рискует потерпеть стратегическое поражение.

"Война на истощение похожа на плато с обрывом на конце. Этот обрыв - это коллапс линии фронта. Невозможно сказать, когда это произойдет. Но нужно двигаться вперед в будущее. Чтобы предотвратить это, нам нужно рационализировать наши военные усилия, стать более эффективными", - сказал неназванный украинский чиновник.

Переговоры в Стамбуле: последние реакции

Как писал УНИАН, после провала переговоров между Украиной и РФ в Турции группа сенаторов США призвала Конгресс принять двухпартийный законопроект о введении новых санкций против России. Речь идет о законе, который предусматривает введение 500% пошлины на импорт в США товаров из стран, которые продолжают покупать российские энергоносители.

Британский социолог Лорд Эшкрофт отметил, что на прошлой неделе Путина впервые за долгое время загнали в тупик, но Трамп так и не показал должной реакции на выходку Москвы с "клоунской" делегацией. Между тем именно президент США имеет все рычаги, чтобы повлиять на Кремль.

Вас также могут заинтересовать новости: