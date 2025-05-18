Придерживайтесь инструкции - и бисквит непременно получится.

Если вы ищете бюджетный рецепт выпечки, идеальным решением станет классический бисквит "Виктория". Он достаточно прост в приготовлении, и если следовать инструкции, которую публикует издание Express, у вас все получится.

Для приготовления бисквита нужны простые ингредиенты, которые, скорее всего, уже есть у вас на кухне. Это значит, что, готовя по этому рецепту, вы еще и сэкономите время.

Ингредиенты для бисквита

- 125 г размягченного сливочного масла или маргарина, плюс дополнительно для смазывания;

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- 125 г сахарной пудры; 125 г сахарной пудры;

- 2 средних яйца;

- 125 г самоподъемной муки.

Ингредиенты для начинки:

- 100 г размягченного сливочного масла;

- 140 г просеянной сахарной пудры;

- капля ванильного экстракта (по желанию);

- 150 г клубничного варенья;

- сахарная пудра для украшения.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте две формы для выпечки диаметром 18 см и застелите дно пергаментной бумагой.

В большой миске взбейте масло с сахаром до кремообразной консистенции. Смесь должна стать рыхлая и более светлая. Добавьте по одному яйца, при этом взбивая. Всыпьте просеянную муку и осторожно перемешайте тесто ложкой.

"После того, как вы добавили муку, работайте достаточно быстро, чтобы максимально использовать эффект разрыхлителя, содержащегося в муке. Самоподъемная мука содержит разрыхлитель, который активируется под действием влаги. Поэтому, как только сухие и влажные ингредиенты смешаны, вам нужно достаточно быстро поставить пирог в духовку для наилучшего результата", - пояснил кулинарный эксперт.

Равномерно распределите тесто в подготовленные формы, верх разровняйте лопаткой. Выпекайте 20-25 минут или пока шпажка, вставленная в центр, не выйдет чистой. Дайте коржам остыть в формах в течение 5 минут, прежде чем перекладывать их на решетку для полного остывания.

Чтобы приготовить начинку, взбейте 100 г размягченного сливочного масла до однородной кремообразной консистенции. Добавьте 140 г просеянной сахарной пудры и каплю ванильного экстракта по желанию, продолжая взбивать до полного сочетания.

Распределите крем поверх одного бисквита, затем выложите ложкой клубничный джем. Осторожно положите сверху второй бисквит, чтобы образовался сэндвич. Перед подачей верх присыпьте небольшим количеством сахарной пудры. Храните в герметичном контейнере и употребляйте в течение двух дней.

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