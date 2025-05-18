Некоторые защитники хотели бы немедленного перемирия с РФ, ведь они устали, рассказал Синицын.

Командир экипажа БпЛА Роман Синицын оценил возможность перемирия с россиянами в эфире на канале Армия TV.

"Я не верю в перемирие. Я не вижу, как это сейчас произойдет. Хотел бы я мира? Очевидно, что да. Но я бы не хотел, чтобы мои дети потом воевали. Чтобы это отсрочить или сделать невозможным. А другого выхода, кроме как воевать, я не вижу. Жить при оккупации я не буду. Нам или гайки, или мы интернированы будем в Польшу", - сказал Синицын.

В то же время он добавил, что среди его знакомых военных есть те, кто был бы готов пойти на перемирие с РФ из-за усталости.

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"Люди устали. Я служу неполные два года. А есть люди, которые с АТО еще служат, и их много. И устали, конечно. Это история о личной жизни, семьи. О том, что ты своих детей не видел. Но какой есть другой выход? Его нет", - добавил Синицын.

Впрочем, он отметил, что пока непонятно, насколько перемирие вообще возможно, ведь украинская власть не пойдет на официальное признание оккупированных территорий российскими.

"Словами через рот это никто не озвучит, изменения в Конституцию никто не внесет. Любая власть понимает, что это для нее история про финиш. Ведь есть категория людей, которая хочет мира. Эта категория в процентном соотношении растет. Но мне почему-то кажется, что об отдаче территорий - это не массово, нет такого запроса в обществе", - пояснил Синицын.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Ватикан может стать местом для мирных переговоров между РФ и Украиной. По его словам, этот город может быть комфортным для обеих сторон конфликта.

Между тем в США уже рассматривают возможность введения санкций против РФ на случай отсутствия прогресса во время переговоров. Отмечается, что один из вариантов - введение 500% пошлины на импорт в США товаров из стран, которые продолжают покупать российские энергоносители.

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