На данный момент в Румынии подсчитано 99% голосов.

По данным подсчета 99% голосов на президентских выборах в Румынии лидирует либеральный мэр Бухареста Никушор Дан. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что согласно частичным результатам, во втором туре голосования приняли участие 11,64 миллиона румын. В том числе 1,64 миллиона за пределами Румынии и чуть менее 10 миллионов в самой Румынии.

На данный момент в Румынии подсчитано 99% голосов. Дан набрал 54,79% голосов, а у пророссийского радикала и лидера ультраправой партии AUR Джордже Симиона - 45,21% голосов.

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Журналисты добавили, что за пределами Румынии предстоит подсчитать еще около миллиона голосов. Либеральный мэр имеет общий перевес в 898 000 голосов.

Выборы в Румынии - важные новости

Ранее спикер министерства иностранных дел Румынии Андрей Тарнеа рассказал, что правительство страны фиксирует в социальных сетях российскую кампанию фейковых новостей. По его словам, они могут повлиять на избирательный процесс в президенских выборах.

Кроме того, в первом туре выборов с огромным отрывом победил пророссийский кандидат Джордже Симион. Он значительно опередил всех своих соперников.

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