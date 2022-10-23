По его словам, переброска такого рода войск к украинским границам точно будет иметь дальнейшие последствия.

Впервые за 80 лет американцы разместили дивизию ВДВ на границе с Украиной. Это 101-я воздушно-десантная бригада США, которая используется в боевых точках. Так, 80 лет назад эта бригада высаживалась в Нормандии, в 1965 году она воевала во Вьетнаме, в 2003 году - в Ираке.

Военный эксперт Роман Свитан в эфире FREEДОМ объяснил, зачем США разместили свою бригаду ВДВ на румынско-украинской границе. А также допустил, что эти войска могут зайти на территорию Украины в рамках обороны самого Альянса.

По его словах, если 101-я воздушно-десантная бригада и перебрасывается в какой-то регион, то только для выполнения боевых задач.

"Поэтому эти почти 5 тысяч человек, которые сейчас находятся в нескольких километрах от границы Румынии и Украины, готовы выполнять боевые задачи, если будет необходимость", - отметил эксперт.

Таким образом США (в частности, Пентагон) показывают свою заинтересованность в процессах, которые сейчас происходят в Украине и российско-украинской войне, утверждает Свитан.

Он обратил внимание на то, что эта бригада точно готова защищать НАТО, в том числе, и на территории Украины. Об этом уже говорили ее командиры, и об этом говорит само размещение войск у границ Украины.

"Основная парадигма участия войск США - защита стран НАТО. Они эту парадигму активно продвигают. Но нигде не написано, что защита НАТО происходит именно в странах НАТО. Они могут защищать Альянс и на чужой территории, с которой может быть нанесен удар. Это же американцы, Пентагон! Они не будут ждать нападения на натовские структуры. Они будут наносить превентивные удары", - говорит Свитан.

Он отметил, что любое участие такого рода войск в Украине уже было проговорено и санкционировано, а переброска такого рода войск к нашим границам точно будет иметь дальнейшие последствия.

Так же Свитан подтвердил, что взрыв любого ядерного боеприпаса на территории Украины, в акватории Черного моря или недалеко от любой из стран НАТО - это уже будет считаться нападением на саму страну НАТО.

"Поэтому мы сейчас и видим разворачивание и усиление определенных натовских рубежей на восточном фронте - это и Польша, и Румыния, и Прибалтика. Любое движение россиян с использованием ядерного вооружение, использование "грязной ядерной бомбы" или любые движения, связанные атомными станциями Украины, они повлекут действия военного плана по пресечению такого рода угроз. То есть, как я уже говорил, будет нанесен какого-то вида превентивный удар для недопущения такой ситуации. То есть по россиянам будет нанесен удар ДО того, как они используют ядерное оружие. Поэтому и нужны такие подразделения, как 101 бригада ВДВ США - бригада быстрого реагирования, которая разворачивается в определенных местах для выполнения определенных задач и на земле, и в воздухе. То есть можно говорить о том, что и НАТО, и Пентагон планируют определенные действия на глубину старн НАТО до 1-1,5 тыс км - это боевые радиусы основных истребителей стран НАТО. Потому это как минимум противодействие ядерному шантажу россиян, даже медийному. На любое такое медийное действие РФ, Пентагон отвечает военным действием", - отметил Свитан.

Так же, по словам эксперта, армия НАТО отделена от политики и выполняет свои задачи по командам военного руководства.

Ядерные угрозы Путина

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием. Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики считают, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке предполагают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями" если Путин на это решится.

Лидеры Альянса в новой стратегической концепции признали, что Россия представляет прямую угрозу безопасности НАТО, поскольку стремится установить сферы влияния и прямого контроля с помощью принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии.

12 августа стало известно, что США отправят в Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию направят солдат 101-й воздушно-десантной дивизии.

3 сентября министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в страну прибыл американский стратегический бомбардировщик B-52, который может нести ядерное оружие.

Кроме того численность Сил быстрого реагирования НАТО в 40 тысяч военных к следующему году должна быть увеличена до более 300 тысяч военных.

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