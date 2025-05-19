Не пренебрегайте собственной безопасностью.

В ночь на 19 мая Украина находится под очередной российской атакой дронов-камикадзе. Тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

В 02:09 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило в своем Telegram-канале о российских беспилотных летательных аппаратах на следующих направлениях:

восточнее Нежина Черниговской области, курс юго-западный:

в южной части Черниговщины, курсом на Киевщину;

с Сумщины, курсом на Полтавщину и Черниговщину;

в северной части Полтавщины, курс юго-западный;

в северо-восточной части Харьковщины, курс западный;

западнее Днепра, курс северный;

западнее Запорожья, курс северо-западный.

Обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 мая Россия осуществила одну из крупнейших с начала полномасштабного вторжения атак беспилотниками, запустив 273 дронов.

Видео дня

Согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на Киевщине погибла по меньшей мере одна женщина, еще несколько человек получили ранения. Также были повреждены жилые дома и инфраструктура.

Днем в украинской разведке предупредили, что этой ночью россияне хотят провести со стратегического ракетного комплекса "Ярс" " учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Тем временем ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман предположил, что российские захватчики могут массированно ударить по Украине ракетами уже в ближайшие дни.

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