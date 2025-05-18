Новый мем взорвал сеть в начале мая и активно продолжает вируситься в соцсетях.

В 21 веке люди все чаще используют мемы - картинки со смешными фразами, у каждой из которых есть своя история. Мемом может стать не только изображение, но и просто слово, ситуация, событие, даже действие. В мае 2025 года появился новый мем О как с черным котом в капюшоне. Мы разобрались, что он означает.

О как мем - картинка, которая взорвала сеть

Доподлинно неизвестно, откуда и когда появился О как мем - оригинал найти не удалось, потому что черный кот - это просто кот, а капюшон был взят с изображения человека в кофте с капюшоном. Затем кто-то соединил эти два изображения - так появился обычный черный кот с капюшоном на голове. Однако одного этого факта недостаточно, чтобы картинка стала мемом, но как всегда бывает с подобными изображениями, кто-то из пользователей когда-то нашел картинку, написал на ней фразу "О как" и стал использовать в определенном контексте. Идея понравилась другим людям в сети, и они стали активно продвигать мем.

Что значит О как мем - кот, который в шоке

Значение мема очень простое - как правило, эту картинку используют, когда хотят донести свое удивление по поводу какой-то новости или события. Причем, это не просто удивление, а крайняя его степень. Мем можно использовать в отношении того, что вас действительно обескуражило - если события развернулись неожиданным для вас образом.

Вот несколько примеров использования такого мема из сети:

"Говорю начальнику, что если не поднимет зарплату, я уволюсь. Я, уволенный в этот же день - О как".

"Муж спросил, что мне купить вкусного в магазине, я ответила, что ничего, и он на самом деле ничего не купил - О как"

"Расторгаю договор с клиентом, как он и просил. Он, ожидавший, что я буду предлагать лучшие условия, чтобы он не ушел - О как"

"Еще одно слово - и мой парень с вами разберется. Парень, смотрящий на толпу мужиков - О как".

Так мем О как - это картинка, то с ним часто делают видео для TIk Tok или Instagram. Вы тоже смело можете взять изображение из интернета и сделать свои оригинальные смешные ролики.

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