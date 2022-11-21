В новом списке могут оказаться приблизительно 60 фамилий.

Чехия планирует ввести собственные санкции против людей, поддерживающих диктатуру президента Российской Федерации Владимира Путина, в дополнение к списку санкций, утвержденному Европейским Союзом.

Как сообщает Czech Radio, санкционный закон, который позволит утвердить список лиц на национальном уровне, был передан на утверждение чешского Сената. Закон может в силу уже в 2023 году.

По данным издания, новые санкции могут затронуть, например, брата бывшего министра транспорта РФ Игоря Левитина – Леонида Левитина. Известно, что он инвестировал в Чехию сотни миллионов крон через кипрскую компанию. Один из его проектов – социальный центр в поселке Брды, в котором проигнорировали вопросы журналистов.

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Ожидается, что на первом этапе санкции коснутся граждан России и Беларуси, которые поддерживают диктатуру Путина, что подкреплено соответствующими доказательствами. В списке может оказаться приблизительно 60 фамилий.

"В некоторых случаях санкции Евросоюза распространяются только на запрет на въезд или блокировку имущества. А мы, например, примем решение, что намерены ввести в отношении некоторых лиц более широкий спектр санкций", – отметил представитель МИД Давид Конецкий.

В то же время министр иностранных дел Ян Липовский подчеркнул, что санкционный список станет действенным инструментом во внешней политике Чехии.

Отмечается, что еще одним критерием для внесения лиц в список санкций являются внешнеполитические интересы Чешской Республики и вопросы ее безопасности.

Санкции против России

15 ноября 2022 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против глобальной сети военных закупок Российской Федерации. Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что в ответ на начатую Москвой войну против Украины США продолжат ломать цепочки военного снабжения России и налагать высокие расходы на тех, кто поддерживает Путина, а также всех, кто поддерживает агрессию России против Украины.

Российский журналист Тимур Олевский утверждает, что санкции против России, которые были введены из-за ее вторжения на территорию Украины, сейчас активно работают. Он отметил, что если бы это было не так, РФ не закупала бы дроны в Иране.

Однако санкции против РФ поддерживают не все. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил лидеров ЕС в антироссийской политике и призвал избавиться от этих деятелей. Глава венгерского МИД раскритиковал санкции Брюсселя против России, в частности он считает, что это "подорвет экономику Евросоюза".

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