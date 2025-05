Речь идет о представителях Великобритании. В этом году страну представляло трио с треком, который имел ироничное название.

На "Евровидении-2025" в Базеле Великобритания снова оказалась в центре внимания - и не с лучшей стороны. Девичье трио Remember Monday, которое представляло страну с песней "What the Hell Just Happened?", получило ноль баллов от зрителей. Зато с окончательным нулем коллектив не остался - жюри отдало британцам 88 баллов.

Это уже второй год подряд, когда представители Великобритании не получают ни одного балла от публики. В 2024 году певец Olly Alexander с песней "Dizzy" также получил ноль баллов от зрителей, хотя ему удалось набрать 46 баллов от жюри.

Реакция артистов

Участницы Remember Monday - Лорен Бирн, Холли-Энн Халл и Шарлотт Стил - поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали продолжить музыкальную карьеру. Они объявили о новой музыке, туре по Великобритании и Ирландии, а также выступлении на Wembley Stadium's Summertime Ball, пишет The Sun.

Победители "Евровидения-2025"

Напомним, что победителем Евровидения-2025 стал австрийский певец JJ с песней "Wasted Love", набрав 436 баллов. Второе место заняла израильская певица Юваль Рафаэль, а третье - эстонский рэпер Tommy Cash.

