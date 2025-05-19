Министерство обороны Дании объявило о предоставлении Украине 26-го пакета военной помощи, который включает новые артснаряды и артиллерийские боеприпасы.
Как говорится на сайте министерства, пакет стоимостью около 4,2 миллиарда датских крон (примерно 563 миллиона евро, - ред.) финансируется в рамках Фонда в поддержку Украины и поступлений возмещения от Европейского фонда мира.
Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что деньги пойдут на снаряды, оборудование для боевых самолетов Воздушных сил и расширение тренировочной базы:
"К сожалению, потребность Украины в помощи и поддержке не уменьшилась. Я счастлив и горжусь тем, что мы снова можем выделять средства на пожертвования, которые изменят ситуацию на поле боя как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Дания была непоколебимой сторонницей Украины с самого начала войны. Мы продолжим делать это и в последующие годы".
Минстр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен отметил, что его страна делает все возможное, чтобы Украина имела "лучшие карты" как на поле боя, так и в комнате переговоров.
"Лучшее, что мы можем сделать здесь и сейчас - это увеличить военную поддержку Украины и усилить украинскую обороноспособность", - подчеркнул он.
Датская модель помощи
Напомним, в прошлом году страны создали новый механизм финансирования закупок вооружения для украинской армии. Он предусматривает прямое финансирование оборонных предприятий Украины датским правительством.
Так, Киев составляет список потребностей и передает его Копенгагену, после чего иностранные специалисты выбирают и оценивают рекомендованные компании.
Эффективность датской модели заключается в том, что прямое финансирование потребностей уменьшает время доставки вооружения на фронт, позволяет снизить расходы, поскольку производство в Украине дешевле, а также способствует созданию рабочих мест и развитию технологий.