Часть средств пойдет на оборудование для боевых самолетов.

Министерство обороны Дании объявило о предоставлении Украине 26-го пакета военной помощи, который включает новые артснаряды и артиллерийские боеприпасы.

Как говорится на сайте министерства, пакет стоимостью около 4,2 миллиарда датских крон (примерно 563 миллиона евро, - ред.) финансируется в рамках Фонда в поддержку Украины и поступлений возмещения от Европейского фонда мира.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что деньги пойдут на снаряды, оборудование для боевых самолетов Воздушных сил и расширение тренировочной базы:

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"К сожалению, потребность Украины в помощи и поддержке не уменьшилась. Я счастлив и горжусь тем, что мы снова можем выделять средства на пожертвования, которые изменят ситуацию на поле боя как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Дания была непоколебимой сторонницей Украины с самого начала войны. Мы продолжим делать это и в последующие годы".

Минстр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен отметил, что его страна делает все возможное, чтобы Украина имела "лучшие карты" как на поле боя, так и в комнате переговоров.

"Лучшее, что мы можем сделать здесь и сейчас - это увеличить военную поддержку Украины и усилить украинскую обороноспособность", - подчеркнул он.

Датская модель помощи

Напомним, в прошлом году страны создали новый механизм финансирования закупок вооружения для украинской армии. Он предусматривает прямое финансирование оборонных предприятий Украины датским правительством.

Так, Киев составляет список потребностей и передает его Копенгагену, после чего иностранные специалисты выбирают и оценивают рекомендованные компании.

Эффективность датской модели заключается в том, что прямое финансирование потребностей уменьшает время доставки вооружения на фронт, позволяет снизить расходы, поскольку производство в Украине дешевле, а также способствует созданию рабочих мест и развитию технологий.

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