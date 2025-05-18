Президент и премьер-министр также обсудили возможное участие Австралии в коалиции желающих и обеспечении безопасности для Украины.

В Риме президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи и обсудил оборонную поддержку Украины, сотрудничество в рамках коалиции желающих и увеличение давления на РФ.

Как говорится на сайте президента, Зеленский также обсудил с Албенизи переговоры в Стамбуле и отметил, что сейчас Россия делает все, чтобы еще больше затянуть войну и убийства.

Зеленский также отметил, что Украина координирует усилия с президентом США Дональдом Трампом и последовательно поддерживает американские предложения.

Также политики обсудили санкции, которые смогут заставить Россию прекратить выдвигать условия для безусловного прекращения огня, а также координацию шагов с партнерами.

"Хорошо, что у нас есть союзники с разных континентов. Вместе мы действительно можем приблизить нынешнюю ситуацию к миру, оказывая давление на Россию. И мы очень благодарны за санкции", - сказал Зеленский.

Отдельно на встрече речь шла об оборонной поддержке. Премьер-министр Австралии сообщил, что танки Abrams уже направляются в Украину, а общая сумма предоставленной помощи составляет 1,5 млрд долларов.

"Российская незаконная агрессия должна быть остановлена, и мы четко и однозначно стоим на стороне Украины. Мы призываем к миру и настаиваем, что именно Украина должна определять свое будущее", - подчеркнул Албенизи.

Президент и премьер-министр также обсудили возможное участие Австралии в коалиции желающих и обеспечении безопасности для Украины после достижения справедливого и прочного мира.

Зеленский в Риме

Сегодня украинский Зеленский был на инаугурационной мессе Папы Римского Льва XIV. После завершения инаугурационной мессы Папа Римский встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.

Также Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме.

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