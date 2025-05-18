Примечательно, что танкер следовал по согласованному маршруту по российским водам.

Россия впервые задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, который вышел из порта в Эстонии и следовал по согласованному маршруту по российским водам.

По данным Департамента транспорта Эстонии, танкер вышел из порта Силламяэ вечером 17 мая и следовал по обычному судоходному пути через территориальные воды РФ к северной части Финского залива, пишет эстонский вещатель ERR. Сообщается, что дальше танкер должен был взять курс на запад.

Однако ночью россияне остановили судно и направили его к острову Гогланд. По состоянию на вечер сегодняшнего дня танкер все еще стоит там на якоре.

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Департамент транспорта Эстонии подчеркнул, что ранее РФ никогда не задерживала нефтяные танкеры, которые выходили из эстонских портов. Там объяснили, что маршрут, по которому двигался Green Admire, безопаснее для крупных судов и согласован РФ, Эстонией и Финляндией.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что в будущем суда будут идти по другому маршруту. Тсахкна отметил, что страна уже сообщила об инциденте своим союзникам.

По данным эстонских властей, танкер принадлежит греческой компании Aegean Shipping, ходит под флагом Либерии и должен был везти нефть в Роттердам.

Теневой нефтяной флот РФ

11 апреля Эстония задержала танкер теневого флота РФ. Судно находилось под санкциями Евросоюза и у него не было необходимых документов. Тогда сообщалось, что танкер шел в исключительной экономической зоне Эстонии. Силы обороны страны воспользовалась правом задержать судно для осмотра.

А в конце 2024 года в Финляндии задержали танкер Eagle S из российского теневого флота. Тогда СМИ писали, что на его борту было шпионское оборудование.

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