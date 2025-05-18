Екатерину Павленко исключили из состава жюри по требованию Европейского вещательного союза.

Участницу группы Go_A Екатерину Павленко исключили из состава украинского жюри конкурса "Евровидение-2025" по требованию Европейского вещательного союза. В сети поговаривают, что это произошло из-за высказывания певицы о ком-то из участников конкурса.

Украинцы голосовали за состав жюри до 31 марта. Впрочем, имена членов жюри называют только в финале конкурса. Екатерина Павленко победила по голосам зрителей, поэтому должна была войти в состав жюри.

Впрочем, как пишет ТСН, ее кандидатуру исключили по требованию ЕВС. В "Суспільному" говорят, что Павленко публично сделала какие-то замечания или ремарки об участниках "Евровидения-2025".

Видео дня

Как говорят в сети, речь идет о посте в соцсетях, который не понравился Европейскому вещательному союзу.

Вместо Павленко в список жюри была включена продюсер Натела Чхартишвили-Зацаринная.

Скандал вокруг жюри "Евровидения"

Напомним, что состав украинского жюри был сформирован путем голосования украинцев через приложение "Дія", в котором приняли участие более 87 тысяч украинцев. В состав жюри вошли:

Дмитрий Шуров (Ріапобой) - музыкант и композитор, который получил наибольшее количество голосов и стал председателем жюри.

MELOVIN - певец, представитель Украины на Евровидении-2018.

Алена Шоптенко - хореограф и танцовщица.

TAYANNA - певица и автор песен.

Нателла Чхартишвили-Зацаринная - генеральный продюсер музыкальных телеканалов М1 и М2.

После объявления результатов голосования украинского жюри, MELOVIN опубликовал в своих социальных сетях фотобланк со своими оценками. Самый высокий балл он отдал немецкому дуэту Abor & Tynna, а второе место у него занял представитель Эстонии Tommy Cash.

Эстонский рэпер Tommy Cash стал одной из самых скандальных фигур нынешнего "Евровидения". Его выступление с песней "Espresso Macchiato" вызвало волну критики как в Украине, так и в Италии, а также поставило под сомнение соблюдение политической нейтральности конкурса.

Вас также могут заинтересовать новости: