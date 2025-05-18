Путин пытается ограничить влияние западных союзников Украины.

Российская Федерация продолжает угрожать Украине обострением войны. Москва намекает на возможное использование ядерного оружия.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что главной целью России остается полная капитуляция Украины. По их мнению, Москва рассматривает свои территориальные претензии не как тему переговоров о завершении войны, а как условие для временного прекращения боевых действий.

В отчете ISW указано, что российская сторона лишь имитирует готовность к переговорам, выдвигая Украине неприемлемые ультиматумы и не демонстрируя готовности к компромиссу. При этом аналитики считают, что Владимир Путин, вероятно, не согласится ни на какие уступки, потому что Москва рассчитывает выиграть войну на истощение, ведя "непрерывное ползучее наступление", которое делает невозможным для Украины проведение успешных и масштабных контрнаступлений.

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Кроме того, эксперты думают, что РФ намеренно затягивает переговоры и не заинтересована в честном диалоге, чтобы получить дополнительные уступки от Запада и одновременно продолжить военное давление на фронте. По их наблюдениям, Киев неоднократно демонстрировал готовность к компромиссам и ведению диалога.

Также аналитики ISW считают, что Москва сознательно подрывает легитимность нынешней украинской власти, чтобы в будущем не выполнять мирные договоренности с Украиной. В Институте подчеркнули, что любое мирное соглашение должно предусматривать четкое признание российскими властями легитимности правительства и Конституции Украины.

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16 мая в Стамбуле российская делегация озвучивала неприемлемые требования и угрозы в отношении украинских территорий. По словам министра обороны Украины, во время переговоров в Стамбуле обсуждалась возможность личной встречи между Владмиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Зеленского с Путиным в будущем возможна, но при определенных условиях.

В свою очередь профессор политологии в Университете Иллинойса Николас Гроссман указал, что Москва лишь делает вид, что заинтересована в мире, чтобы снять с себя ответственность за войну.

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