Спецпредставитель Трампа говорит, что "разрыв между Украиной и Россией" удалось сократить.

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стив Уиткофф сделал заявление по поводу разговора главы Белого дома с российским диктатором Владимиром Путиным, который запланирован на 19 мая. Его слова привело Clash Report.

"Запланированный на завтра телефонный разговор Трампа и Путина будет очень успешным", - заявил спецпредставитель.

Также, по его словам, удалось сократить "разрыв между Украиной и Россией".

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Что известно о предстоящих разговорах Трампа с Путиным и Зеленским

Как сообщал ранее УНИАН, 17 мая Трамп анонсировал разговоры с российским диктатором Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, в понедельник, 19 мая, в 10:00 утра он будет разговаривать по телефону с Путиным. "Темами разговора будут прекращение кровопролития, в котором погибает в среднем более 5000 российских и украинских солдат в неделю, и торговля", - отметил глава Белого дома.

После того, отметил Трамп, он поговорит с Зеленским, "а затем вместе с президентом Зеленским – с разными членами НАТО".

"Надеюсь, это будет продуктивный день, произойдет прекращение огня, и эта очень жестокая война, которая никогда не должна была произойти, закончится. Да благословит нас всех Бог!!!" – добавил президент США.

18 мая в Офисе президента Украины подтвердили, что готовится телефонный разговор Зеленского и Трампа.

"Президент активно общается с нашими европейскими партнерами на разных уровнях, ожидаем, возможно, телефонный разговор с президентом США, потому что все настроены на активный дипломатический период, когда нужно обсудить войны и мир именно через инструменты дипломатии, где глобальным посредником являются США", - отметил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

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