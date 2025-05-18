Эксперты отметили, что в Италии четыре года назад списали БТР VCC-2 Camilino и теперь их передают для ВСУ.

В 11-й оборонный пакет, который Италия подготовила для Украины, войдут четыре сотни гусеничных бронетраснпортеров VCC-2 Camilino. Эксперты Defence Express проанализировали, в каком состоянии будет эта техника и имеют ли Силы обороны Украины опыт ее эксплуатации.

Как отметило издание, VCC-2 Camilino - это итальянская модернизация М113А1, которая получила дополнительную бронезащиту по бокам, открытую башню и тому подобное.

"В открытых источниках можно найти информацию, что в целом для итальянского войска могло быть модернизировано до 1200 БТР M113 до версии VCC-2 Camilino, причем машины уже некоторое время не находятся на вооружении итальянского войска - последняя десятка машин отправилась "на пенсию" еще четыре года назад", - говорится в материале.

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Поэтому, считают эксперты, вряд ли все 400 машин, которые Италия нам передаст, будут в боеспособном состоянии: вероятно, какая-то часть пойдет на запчасти, еще какая-то потребует капитального ремонта и тому подобное.

Аналитики отметили, что Силы обороны Украины уже имеют опыт эксплуатации именно VCC-2 Camilino, которые "засветились" в 2024 году на вооружении Национальной полиции. Говорят, всего в ВСУ по состоянию на сегодня на вооружении сотни бронетранспортеров типа M113 различных модификаций.

В Defence Express считают, что Италия фактически передает нам все VCC-2 Camilino, которые оставались у нее на хранении. Они ссылаются на новость за 2022 год, что Италия якобы порезала на металл около 722 БТР VCC-2, которые были сняты с вооружения и выручила за них около 3 млн евро.

"Поэтому в остатке после этого в стране на хранении оставалось около 478 машин, если брать верхний показатель в 1200. Поэтому получается, что Италия фактически передает нам все VCC-2 Camilino, которые оставались у нее на хранении", - сообщили военные аналитики.

Оружие для ВСУ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Украина создала новый дрон "Веспа-15", который поражает бронетехнику. Как сообщило недавно Министерство обороны Украины, беспилотные летательные аппараты "Веспа-15" способны преодолеть расстояния до цели в несколько десятков километров со значительной боевой нагрузкой. Дроны комплекса имеют повышенную устойчивость к работе вражеских средств радиоэлектронного противодействия. "Веспа" может поражать не только живую силу врага, но и бронетехнику, автомобили, полевые укрытия и тому подобное.

Также стало известно, что Бельгия передаст Украине огромный пакет помощи на сумму в один миллиард евро. В пакет войдут около сотни бронированных машин скорой помощи и транспортных средств Unimog, 5 беспилотных морских судов, беспилотники, шлемы, медицинское оборудование, портативные системы обнаружения беспилотников, очки ночного видения и защитная одежда от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, более 16 000 единиц оружия и пистолетов, 20 модернизированных систем ПВО "Цербер" и тому подобное.

Кроме того, Германия передала Украине большой пакет военной помощи. Украинские защитники получат еще 66 бронированных транспортных средств с защитой от минной засады (MRAP), 4 машины кинетической защиты и 3 колесные гаубицы Zuzana-2. В перечень также вошли боеприпасы для танков Leopard-2, около 40 тысяч снарядов для САУ Gepard, 27 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 1 тысяча артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм и тому подобное.

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