Папа Римский Лев XIV почти два года скрывал от личного тренера, кто он на самом деле. 26-летний Валерио Мазелла узнал, что его подопечный кардинал, когда увидел его по телевизору.
В интервью Il Messaggero тренер рассказал, как нынешний Папа Римский занимался в спортивном зале с 2023 года, когда Франциск пригласил его в Рим на должность главы Дикастерии по делам епископов.
"Здесь в тренажерном зале никто не знал, что Роберт, теперь Лев XIV, был кардиналом, в том числе я, хотя его тренировал", - поделился мужчина.
По словам Мазелла, Лев XIV – человек с "отличной физической формой":
Для мужчины его возраста… исключительная. Типична для человека, никогда не прекращавшего заниматься спортом, с отличным соотношением мышечной массы, костной массы и жировой массы.
Тренер рассказал, что был уверен, что его клиент профессор или ученый.
"Когда его избрали Папой, увидев его по телевизору, я сразу узнал его. Я не мог поверить. По сути, я тренировал будущего понтифика: это невероятно, но для меня он был клиентом, как и любой другой, и вел себя как все клиенты этого спортзала. Он всегда был добрым, никогда не нервничал и не раздражался. Действительно, спокойный и уравновешенный человек", - поделился Мазелла.
Интронизация Папы Римского - главные новости
18 мая Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность Понтифика и провозгласил свою первую проповедь, в которой упомянул Украину.
На церемонии присутствуют более 150 международных делегаций во главе с монархами, президентами и премьер-министрами. В частности, на событие прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио. Также участие в торжествах принимает президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди.