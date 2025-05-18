Отмечается, что Лев XIV скрывал от всех, что является кардиналом.

Папа Римский Лев XIV почти два года скрывал от личного тренера, кто он на самом деле. 26-летний Валерио Мазелла узнал, что его подопечный кардинал, когда увидел его по телевизору.

В интервью Il Messaggero тренер рассказал, как нынешний Папа Римский занимался в спортивном зале с 2023 года, когда Франциск пригласил его в Рим на должность главы Дикастерии по делам епископов.

"Здесь в тренажерном зале никто не знал, что Роберт, теперь Лев XIV, был кардиналом, в том числе я, хотя его тренировал", - поделился мужчина.

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По словам Мазелла, Лев XIV – человек с "отличной физической формой":

Для мужчины его возраста… исключительная. Типична для человека, никогда не прекращавшего заниматься спортом, с отличным соотношением мышечной массы, костной массы и жировой массы.

Тренер рассказал, что был уверен, что его клиент профессор или ученый.

"Когда его избрали Папой, увидев его по телевизору, я сразу узнал его. Я не мог поверить. По сути, я тренировал будущего понтифика: это невероятно, но для меня он был клиентом, как и любой другой, и вел себя как все клиенты этого спортзала. Он всегда был добрым, никогда не нервничал и не раздражался. Действительно, спокойный и уравновешенный человек", - поделился Мазелла.

Интронизация Папы Римского - главные новости

18 мая Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность Понтифика и провозгласил свою первую проповедь, в которой упомянул Украину.

На церемонии присутствуют более 150 международных делегаций во главе с монархами, президентами и премьер-министрами. В частности, на событие прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио. Также участие в торжествах принимает президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди.

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