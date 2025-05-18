Президентские выборы в Польше: появились первые данные экзитпола

Согласно данным экзитпола, лидером стал мэр Варшавы.

Во второй тур президентских выборов в Польше выходят мэр Варшавы Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий. Об этом сообщает РАР со ссылкой на экзитпол Ipsos.

Отмечается, что Тшасковский набрал 30,8% голосов, а Навроцкий - 29,1%. Следующие места, согласно экзитполу, заняли Гжегож Браун (6,2%), Адриан Зандберг (5,2%) и Шимон Головня (4,8%).

Тшасковского выдвинула партия власти "Гражданская коалиция". Навроцкого поддерживает правоконсервативная партия "Право и справедливость".

Видео дня

В издании напомнили, что первый тур президентских выборов в Польше состоялся сегодня, 18 мая. К нему допустили 13 кандидатов.

Всего право голоса в Польше имеют около 29 миллионов избирателей, добавили журналисты. Второй тур выборов должен состояться 1 июня.

РФ вмешивается в президентские выборы в Польше - что известно

Ранее министр по делам цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что его страна столкнулась с беспрецедентной попыткой вмешательства России в президентские выборы. Он отметил, что роль Польши в качестве центра помощи Украине сделала ее ключевой мишенью для российских диверсий, кибератак и дезинформации.

Гавковский уточнил, что атакам подверглись предприятия водоснабжения и канализации, теплоэлектростанции и органы государственного управления Польши.

Вас также могут заинтересовать новости: