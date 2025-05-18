Эксперты определили 10 лучших автомобилей BMW с пробегом

По словам экспертов, это очень надежные модели.

Водители ценят автомобили бренда BMW за их спортивный характер и приятную управляемость. Также модели этого производителя предлагают высокий уровень комфорта. Тем не менее далеко не все эти автомобили стоит рассматривать к покупке.

В What Car? определили 10 лучших автомобилей BMW с пробегом. По словам экспертов, это очень надежные модели.

ТОП-10 лучших автомобилей BMW с пробегом:

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BMW 3 Series BMW 5 Series BMW 1 Series BMW 4 Series BMW X3 BMW 4 Series Gran Coupé BMW X1 BMW M140i BMW i8 BMW iX3

Лидером рейтинга стал BMW 3 Series седьмого поколения. Эта модель превосходит многих своих конкурентов.

По словам экспертов, BMW 3 Series предлагает приятную управляемость и удобную информационно-развлекательную систему. Также эту модель похвалили за богатое оснащение.

Второе место занял BMW 5 Series седьмого поколения. Это более крупная модель, которая предлагает комфортную подвеску и просторный интерьер.

Тройку лидеров замыкает BMW 1 Series второго поколения. Эксперты поделились, что этот компактный хэтчбек очень надежный и лучшую в своем классе информационно-развлекательную систему.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали самые надежные подержанные электрокары. По их словам, если вы уже избавились от стереотипов относительно электромобилей, самое время обратить внимание на эти модели.

Кроме того, были названы 10 лучших автомобилей с пробегом за свои деньги. Лидер этого рейтинга предлагает богатое оснащение и практичный интерьер.

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