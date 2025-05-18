Его семья рассматривает варианты лечения.

Экс-президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря бывшего американского лидера. Сообщается, что диагноз поставили после того, как врачи обнаружили небольшой узел, который требовал дальнейшей оценки:

"Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить. Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами".

Президентство Байдена

Президентство Джо Байдена завершилось 20 января 2025 года после одного срока, ознаменованного пандемией COVID-19, глобальными конфликтами и внутриполитическими вызовами.

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Политик объявил об отказе от участия в президентских выборах, ссылаясь на интересы партии и страны. Оппоненты президента заявляли об ухудшении его когнитивных функций и неспособности управлять страной.

Байден заявлял, что не собирается "исчезать" из публичного пространства. Он планировал продолжить работу над внутренней политикой в Институте Байдена при Университете Делавэра и над внешней политикой в Центре дипломатии и глобального взаимодействия Пенсильванского университета.

Также политик сообщал о намерении активно поддерживать Фонд Бью Байдена, который занимается защитой уязвимых детей, а также продолжить инициативу Cancer Moonshot, направленную на борьбу с раком.

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