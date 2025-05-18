По словам аналитика, Трамп и Путин могут попытаться заключить мирную сделку за спиной Украины.

Мирные переговоры о завершении войны находятся на пути к разделению Украины между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк.

Он считает, что Украине приходится выбирать "меньшее из двух зол". По словам аналитика, в Киеве опасаются, что Трамп и Путин могут попытаться заключить невыгодную для украинцев сделку.

"В таком случае они, скорее всего, оставят его. Война продолжится, американцы отступят, и ситуация для них действительно станет очень сложной. Идея переговоров между двумя странами, одной из которых нет, просто смехотворна", - объяснил Кларк.

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Аналитик отметил, что сценарий, при котором Украина будет разделена, может и не наступить. Тем не менее он считает, что в данный момент мирные переговоры ведут к этому.

Кларк прогнозирует, что в ходе телефонного разговора Трамп и Путин обсудят необходимость проведения двухсторонней встречи. Он уверен, что российский диктатор хочет провести такой саммит как можно быстрее, чтобы выйти из статуса изгоя. Тем не менее после этой встречи на Путина будет оказываться большее давление, чтобы он согласился на прекращение огня.

"Он (Путин - УНИАН) будет пытаться манипулировать как датой, так и условиями любой встречи с Трампом, чтобы получить максимальное пространство для продолжения борьбы", - добавил Кларк.

Аналитик напомнил, что россияне стали чаще атаковать Украину беспилотниками. По его словам, так оккупанты дают понять, что готовы на все, чтобы одержать победу.

"О чем бы ни шла речь на дипломатическом уровне, они идут на все, чтобы навредить Украине каждую ночь этими атаками. Они оказывают сильное давление по всей линии фронта", - подчеркнул Кларк.

Аналитик отметил, что риторика Путина в отношении русскоязычного населения Украины похожа на ту, что присутствовала в нацистской Германии.

"Очень тревожно слышать, как он это говорит - мы знаем, что он так думает. Тот факт, что он обращается к российской общественности, является частью процесса, направленного на то, чтобы сказать, что это новая Российская империя", - резюмировал Кларк.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее аналитики ISW прокомметировали мирные переговоры между Украиной и Россией. Они считают, что главной целью Москвы остается полная капитуляция Украины.

Кроме того, профессор политологии в Университете Иллинойса Николас Гроссман заявил, что переговоры между Украиной и Россией в Турции являются "фарсом" президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что нынешний лидер США возлагает ответственность на Украину, обвиняя жертву в войне.

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