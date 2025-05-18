В Румынии закончилось голосование на выборах президента. По данным первых экзитполов, лидирует кандидат Никушор Дан.
По опросу социологического института Avangarde, Дан, либеральный мэр Бухареста, опережает соперника, националиста, пророссийского радикала и лидера ультраправой партии AUR Джордже Симиона, почти на 10%, сообщает BBC.
Симион набирает 45,1%, а Дан — 54,9%.
Явка оказалась высокой — около 65%.
Результаты голосования начнут поступать в ближайшее время.
Дан уже отреагировал на данные экзитполов. Он обнимается сторонниками, на их лицах сияют улыбки.
Но националист Симион отверг данные экзитполов. Он также заявляет о своей победе.
"Я новый президент, и я возвращаю власть румынам", - заявил он.
Симион настаивает, что по его оценкам, он опережает своего соперника Дана на 400 тыс. голосов.
"Мы скоро получим результаты, но это не то, что показывают два экзитпола, которые у нас есть в настоящее время", - добавил он.
Президентские выборы в Румынии
В 2024-2025 годах Румыния пережила одну из самых бурных президентских кампаний. Выборы были омрачены скандалами, вмешательством извне и глубоким политическим расколом.
Первый тур президентских выборов, состоявшийся в конце ноября 2024 года, был отменен Конституционным судом страны из-за подтвержденного вмешательства РФ.
Повторные президентские выборы были назначены на май этого года. В первом туре выборов, состоявшемся в минувшее воскресенье, Джордже Симион одержал победу с 41% голосов, опередив Никушора Дана, который получил 21%.