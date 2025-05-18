Разрыв между кандидатами в настоящее время составляет около 10%. Один из кандидатов уже отверг эти данные.

В Румынии закончилось голосование на выборах президента. По данным первых экзитполов, лидирует кандидат Никушор Дан.

По опросу социологического института Avangarde, Дан, либеральный мэр Бухареста, опережает соперника, националиста, пророссийского радикала и лидера ультраправой партии AUR Джордже Симиона, почти на 10%, сообщает BBC.

Симион набирает 45,1%, а Дан — 54,9%.

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Явка оказалась высокой — около 65%.

Результаты голосования начнут поступать в ближайшее время.

Дан уже отреагировал на данные экзитполов. Он обнимается сторонниками, на их лицах сияют улыбки.

Но националист Симион отверг данные экзитполов. Он также заявляет о своей победе.

"Я новый президент, и я возвращаю власть румынам", - заявил он.

Симион настаивает, что по его оценкам, он опережает своего соперника Дана на 400 тыс. голосов.

"Мы скоро получим результаты, но это не то, что показывают два экзитпола, которые у нас есть в настоящее время", - добавил он.

Президентские выборы в Румынии

В 2024-2025 годах Румыния пережила одну из самых бурных президентских кампаний. Выборы были омрачены скандалами, вмешательством извне и глубоким политическим расколом.

Первый тур президентских выборов, состоявшийся в конце ноября 2024 года, был отменен Конституционным судом страны из-за подтвержденного вмешательства РФ.

Повторные президентские выборы были назначены на май этого года. В первом туре выборов, состоявшемся в минувшее воскресенье, Джордже Симион одержал победу с 41% голосов, опередив Никушора Дана, который получил 21%.

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