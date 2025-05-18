Он сообщил, что среди прочего, во время встречи обсуждались переговоры в Стамбуле.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал хорошей встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме.

Он сообщил, что во время встречи обсуждались переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию низкого уровня, которая не имела полномочий принимать решения.

"Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и подчеркнул важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня", - детализировал Зеленский.

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Также, по данным президента, затронули вопрос необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными.

"Давление на Россию должно продолжаться, пока она не будет готова остановить войну. И, конечно, мы обсудили наши совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира", - прокомментировал глава государства.

Он также поблагодарил весь американский народ за поддержку и лидерство в сохранении жизней.

Зеленский в Риме

Сегодня украинский президент присутствует на инаугурационной мессе Папы Римского Лев XIV. Понтифик провозгласил свою первую проповедь, в которой упомянул Украину.

После завершения инаугурационной мессы Папа Римский Лев XIV встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.

Издание Bloomberg сообщало, что в Ватикане находились делегации из более чем 100 стран Зеленского встречали аплодисментами, когда он прибыл на площадь Святого Петра.

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