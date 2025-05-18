Украинский президент Владимир Зеленский назвал хорошей встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме.
Он сообщил, что во время встречи обсуждались переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию низкого уровня, которая не имела полномочий принимать решения.
"Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и подчеркнул важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня", - детализировал Зеленский.
Также, по данным президента, затронули вопрос необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными.
"Давление на Россию должно продолжаться, пока она не будет готова остановить войну. И, конечно, мы обсудили наши совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира", - прокомментировал глава государства.
Он также поблагодарил весь американский народ за поддержку и лидерство в сохранении жизней.
Зеленский в Риме
Сегодня украинский президент присутствует на инаугурационной мессе Папы Римского Лев XIV. Понтифик провозгласил свою первую проповедь, в которой упомянул Украину.
После завершения инаугурационной мессы Папа Римский Лев XIV встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.
Издание Bloomberg сообщало, что в Ватикане находились делегации из более чем 100 стран Зеленского встречали аплодисментами, когда он прибыл на площадь Святого Петра.