Александр Стубб считает, что непреклонность Путина может проложить путь к "сокрушительному" пакету санкций со стороны США.

Президент США Дональд Трамп теряет терпение по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину из-за его нежелания садиться за стол переговоров по Украине.

Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб после продолжительного разговора со своим американским коллегой, пишет The Guardian. Финский президент выразил мнение, что Трамп и российский диктатор Владимир Путин, которые будут говорить по телефону уже завтра, не должны решать судьбу Украины через голову ее президента Владимира Зеленского.

Стубб также сказал, что если разговор будет не удовлетворительным, то в Конгресс на этой неделе будет представлен пакет антироссийских санкций, который сенаторы описывают как "сокрушительный".

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"Зеленский терпелив, а Трамп начинает проявлять нетерпение, но в правильном направлении, то есть в сторону России", - отметил Стубб.

Он добавил, что любой контакт Европы с Путиным будет осуществляться через руководство E3 Великобритании, Франции и Германии. "На высшем уровне мы не должны действовать в одиночку", - отметил президент Финляндии.

Стубб, один из небольшой группы европейских лидеров, пользующихся поддержкой Трампа, сказал, что использовал свое влияние, чтобы убедить главу Белого дома пересмотреть свое мнение об экономической и военной мощи России. Издание детализировало, что Стубб в своем недавнем разговоре с Трампом пытался объяснить, что РФ больше не является великой державой.

Стубб сказал Трампу следующее: "С точки зрения экономики РФ меньше Италии, немного больше Испании. В военном отношении она хотела отрицать суверенитет и территориальную целостность Украины три года назад. В этом году она продвинулась менее чем на один процентный пункт, ее процентная ставка превышает 20%, а ее резервы исчерпаны. Так что это больше не страна, которую можно рассматривать как крупную державу".

Именно это послание Стубб хотел донести Трампу. "Это нелегкая игра, но вам просто нужно продолжать взаимодействовать с американской администрацией", - прокомментировал финский президент.

Переговоры с РФ

На этой неделе прошли переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле. На них была достигнута договоренность об обмене военнопленными в формате "1000 на 1000".

Но изначально предполагалось, что на переговоры в Стамбул прибудут украинский президент Владимир Зеленский и кремлевский правитель Путин. Даже сам Трамп не исключал возможность присоединиться к разговору. Однако на деле ничего этого не произошло.

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