Нынешняя численность Сил быстрого реагирования НАТО в 40 тысяч военных к следующему году должна быть увеличена до более 300 тысяч военных.

План Организации Североатлантического договора (НАТО) по увеличению Сил быстрого реагирования до 300 тыс. подготовят к следующему году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на брифинге в Мадриде во время саммита с участием глав государств и правительств стран-членов Альянса.

В частности, нынешняя численность Сил быстрого реагирования НАТО в 40 тысяч военных к следующему году должна быть увеличена до более 300 тысяч военных.

По его словам, это будет сочетание сил, особенно для размещения на восточных рубежах Альянса.

При этом, большинство военных этих сил будет базироваться в своих родных странах. "Они теперь будут реорганизованы, чтобы быть пригодными к операциям НАТО и оборонного планирования НАТО, а также быть в распоряжении командиров НАТО", - сказал Столтенберг.

Также, по его словам, будет повышена боевая готовность этих сил.

Как отметил Столтенберг, планируется, что одна часть этих войск будет готовой к операциям в течение 10 дней, а другая - в течение 30.

"Мы продолжим работать над этим. План заключается в том, чтобы это заработало до следующего года", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, лидеры Альянса в новой стратегической концепции признали, что Россия представляет прямую угрозу безопасности Альянса, поскольку стремится установить сферы влияния и прямого контроля с помощью принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии.

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