Агрессор выбрал очень нетипичную точку для запуска своей ракеты, говорят специалисты.

Украинская разведка предупредила о намерении России осуществить демонстрационный запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Хотя такие пуски происходили и в прошлом, на этот раз россияне выбрали очень странное место для запуска, пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Анализируя сообщения украинской разведки, эксперты обратили внимание, что запускать ракету планируют с места неподалеку от населенного пункта Свободный в Свердловской области в 1600-1700 км от границ Украины.

"Достаточно нетипичный район для осуществления таких пусков - потому что обычно они осуществляются с космодрома "Плесецк" (как шахтного, так и мобильного базирования)", - указывают аналитики.

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Здесь стоит отметить, что космодром "Плесецк" расположен значительно севернее и немного ближе на запад - в Архангельской области в 1200-1300 км от границ Украины

Аналитики отмечают, что именно с космодрома "Плесецк" осуществлялись первые три испытательных пуска этих ракет в 2007 и 2008 годах. Затем, уже в 2024 году во время учений стратегических ядерных сил РФ осуществляла тренировочные пуски МБР "Ярс" опять же с "Плесецка".

Российский ракетный потенциал

Как писал УНИАН, разведка США посчитала, что текущие запасы крылатых и гиперзвуковых ракет России составляют менее тысячи единиц. В целом речь идет о 300-600 единиц крылатых ракет большой дальности и 200-300 гиперзвуковых ракет.

Кроме того, американцы сделали прогноз, сколько таких ракет Россия может изготовить за следующие 10 лет. По этим подсчетам получается, что среднегодовые темпы производства составляют менее 500 крылатых ракет и не более 80 гиперзвуковых.

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