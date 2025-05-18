Лейтенант Катерина — второй пилот и штурман на Ми-8, и с сентября прошлого года совершила более 30 боевых заданий.

В украинской армии служат около 70 000 женщин, из которых всего 5 500 находятся на боевых должностях. Старший лейтенант Катерина — единственная женщина-боевой летчик в украинской армии, второй пилот и штурман на вертолете Ми-8. The New York Times поговорило с ней и узнало, как она относится к своей работе и насколько большим препятствием являются гендерные стереотипы.

"Дверь открылась, и появилась пилот, сморгнув пыль накрашенными ресницами, ее ногти были окрашены в глубокий бордовый цвет. Она несла на одной руке тяжелую летную куртку, и один из членов наземной команды бросился к ней, чтобы помочь ей с ней. "Давай я понесу ее", — сказал он, но она отмахнулась. Если я смогу посадить вертолет, то мне не нужна помощь с курткой, — подсказывал ее язык тела", - описывает издание первую встречу с Катериной.

В интервью женщина делится, что парни-сослуживцы "всегда хотят показать, что они герои, и защитить".

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"Но я приехала сюда не для того, чтобы быть девчонкой. В какой-то момент наша армия поймет это", - заявляет она.

Катерина подчеркивает, что хотела бы, чтобы в Украине было больше женщин, добавив, что она была единственной женщиной среди 45 мужчин в ее военной летной школе.

Она сказала, что очень мало женщин учатся на пилотов в Харьковском национальном университете воздушных сил, но шесть обратились к ней в Instagram за советом. "Я стараюсь подбадривать их и говорю им, что они справятся", — сказала она.

В то же время она указывает, что глубоко укоренившиеся стереотипы среди мужчин-командиров и рядовых солдат по-прежнему трудно преодолеть, и женщины, как правило, недостаточно используются в вооруженных силах.

Как боевой летчик, лейтенант Катерина говорит, что она ежедневно общается с другими солдатами. Но, по ее словам, ее способности часто подвергаются сомнению.

"Так в любой профессии, когда ты женщина, — не только в армии", — сказала она.

"В полете мне нравится все"

Она сказала, что вдохновилась полетами, когда росла на военно-воздушной базе, где ее отец служил офицером. Когда ей было 10 лет, ее прокатили на вертолете Ми-8, и она решила, что хочет стать пилотом.

"Это было так громко и так страшно, но я чувствовала, что хочу летать", — сказала она.

Когда в 16 лет она поступила в Харьковский национальный университет воздушных сил, она была там единственной девушкой. Она вспоминает, что преподаватель спросил ее: "Что ты здесь делаешь? Это не для девочек. Ты не справишься". Однако женщина-инструктор на вертолетных тренажерах вдохновила ее продолжать. "Она сказала мне никого не слушать, и я подумала: если она может летать, почему я не могу?".

Она присоединилась к 18-й отдельной бригаде армейской авиации в 2023 году и начала летать на боевые задания в сентябре прошлого года. Лейтенант Катерина — второй пилот и штурман на Ми-8, и совершила более 30 боевых заданий:

"Я никогда не нервничаю во время полета. Все тяжелые мысли могут прийти до или после полета. Во время полета мой разум ясен".

Лейтенант Катерина редко видится с семьей. Она ни с кем не встречается и не имеет близких друзей в своей бригаде. "Нельзя себя к чему-то принуждать. Если я встречу кого-то, то так и будет", — сказала она и о дружбе, и о романтических отношениях.

Женщины в украинской армии

С 2014 года количество женщин-офицеров в украинской армии выросло почти в пять раз. Женщины занимают должности командиров батарей, взводов, отделений беспилотной авиации и снайперских подразделений.

В 2023 году Министерство обороны отменило ограничения по должностям для женщин, позволив им занимать должности водителей, гранатометчиков, командиров БМП, ремонтников, пулеметчиков, снайперов и тому подобное.

Женщины в возрасте от 18 до 60 лет могут заключать контракт с ВСУ при условии пригодности к службе по состоянию здоровья. С 1 марта 2025 года мобилизация женщин остается добровольной, за исключением медицинских работников и фармацевток, которые обязаны стать на воинский учет.

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