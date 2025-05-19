Масштабы сильнейшей солнечной бури позволяют понять, какую опасность представляют будущие солнечные бури для современной инфраструктуры.

По данным NASA, солнечные вспышки 10-11 мая 2025 года были самыми интенсивными с 2003 года. Некоторые ученые предполагают, что они могли быть самыми мощными за последние 500 лет. А вот самая сильная солнечная буря за всю историю, вероятно, произошла во время последнего ледникового периода и она была примерно в 500 раз мощнее любой современной геомагнитной бури, пишет Forbes.

В статье, опубликованной на этой неделе в журнале Earth and Planetary Science Letters, описаны результаты исследования годовых колец деревьев во Французских Альпах, которые свидетельствуют о резком росте уровня радиоуглерода в 12 350 году до н. э. - на финальной фазе последнего ледникового периода.

Отмечается, что это была не просто солнечная буря, а буря солнечных частиц - взрыв быстродвижущихся, чрезвычайно энергичных протонов, которые вызвали радиационную бурю вокруг Земли.

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"Это событие создает новый худший возможный сценарий. Понимание его масштабов является критически важным для оценки рисков, которые будущие солнечные бури представляют для современной инфраструктуры - таких как спутники, энергосети и системы связи", - пояснила ведущий автор и постдокторантка Университета Оулу (Финляндия) Ксения Голубенко.

Используя химико-климатическую модель, созданную для реконструкции древних бурь солнечных частиц (и подтвержденную данными годовых колец деревьев), исследователи подсчитали, что событие 12 350 года до н. э. было примерно на 18% мощнее самой сильной солнечной бури, зафиксированной в архивах годовых колец. То событие произошло в 775 году н. э., однако в современном контексте ничего подобного не было.

"По сравнению с самым масштабным событием спутниковой эры - бурей частиц 2005 года - древнее событие 12 350 года до н. э. было более чем в 500 раз интенсивнее, согласно нашим оценкам. Событие 12 350 до н. э. - единственная известная экстремальная солнечная буря за пределами голоцена - последних 12 000 лет стабильного теплого климата. Другие крупные бури солнечных частиц случались около 994 года н. э., 663 года до н. э., 5259 и 7176 лет до н. э.", - сообщила Голубенко.

Ранее УНИАН писал о самой сильной известной геомагнитной буре - событии Керрингтона, которое произошло в 1859 году. Оказалось, что нарушение магнитного поля Земли тогда было еще более серьезным, чем считалось ранее. 1 сентября 1859 года Солнце извергло на Землю наэлектризованный газ и субатомные частицы, которые по энергии равны 10 миллиардам атомных бомб. Это привело к сбою телеграфной связи и вызвало возгорание систем. Также из-за события Керрингтона северное сияние наблюдалось на юге Кубы и Гавайев.

Исследователи предположили, что скорость изменения поля тогда составляла не менее 500 нТл/минуту, и это достаточно высокий показатель.

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