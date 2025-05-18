Даже примитивный ход Путина с фейковой делегацией был достаточным, чтобы Трамп заявил о прогрессе.

Дональд Трамп ухватился за встречу украинской и российской делегаций в Стамбуле, как за формальный повод объявить о прогрессе в приближении мира. Однако вполне очевидно, что Кремль лишь имитирует готовность к переговорам, тогда как на самом деле Россия усиливает военные атаки на Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Автор публикации в частности акцентирует, что этой ночью Россия осуществила масштабную воздушную атаку на Украину, задействовав 273 беспилотника. Жертвой этих ударов стал по меньшей мере один человек, а 4-летний ребенок получил ранения. И на этом фоне Трамп излучает оптимизм, анонсируя свой разговор с Владимиром Путиным так, будто он действительно может принести какой-то прогресс.

"Надеемся, что это будет продуктивный день, будет договорено о прекращении огня", - написал он в своей социальной сети Truth Social.

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WSJ отмечает, что в течение первых месяцев президентства Трампа Путин испытал пределы того, насколько сильно он может торпедировать переговоры о мире. И это испытание показало, что Трамп, хоть иногда и выражает раздражение Кремлем, все равно воздерживается от введения новых санкций против России.

Изначально провальные переговоры в Стамбуле дали Трампу формальное основание заявить, что теперь Россия и Украина по крайней мере начали разговаривать, хотя никакого прогресса на пути к миру эта встреча не принесла, а идея временного перемирия была похоронена вообще.

"Путин стремится затянуть переговоры, избегая прекращения огня, и сохранить доверие Трампа, не теряя возможности поддерживать хорошие отношения с США", - говорит Андрей Колесников, политический аналитик из Москвы.

С ним соглашается Эрик Грин - бывший советник Белого дома по вопросам России во времена администрации Байдена. Он считает, что во время личного разговора Путин, вероятно, попытается убедить Трампа, что переговоры в Стамбуле принесли большой прогресс, а затем переведет разговор в сторону экономических соглашений, апеллируя к коммерческим инстинктам президента США.

"Очевидно, что Путин хочет иметь полную свободу действий в Украине и нормализации отношений с США", - сказал Грин.

Переговоры в Стамбуле: последние реакции

Как писал УНИАН, украинские топ-чиновники в разговоре с журналистами выразили убеждение, что стамбульские переговоры на этой неделе окончательно показали полное нежелание Москвы останавливать войну. Они предполагают, что война высокой интенсивности продлится еще по крайней мере год или два.

Тем временем группа сенаторов США призвала Конгресс принять двухпартийный законопроект о введении новых санкций против России. Речь идет о законопроекте сенатора Линдси Грэма, который предлагает 500-процентную пошлину на импорт в США товаров из тех стран, которые покупают российские нефть и газ.

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