Это первая встреча Зеленского и Вэнса после спора в Белом Доме в конце февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Риме с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Как сообщает Суспільне, на встрече также присутствует госсекретарь США Марко Рубио. Это первая встреча Зеленского и Вэнса после спора в Белом Доме в конце февраля.

Напомним, сегодня Зеленский присутствует в Ватикане вместе с представителями многих стран и тысячами верующих со всех частей мира на инаугурационной мессе Папы Льва XIV.

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Украина и США

Сегодня в Офисе президента подтвердили, что готовится телефонный разговор Зеленского и президента США Дональда Трампа.

17 мая Трамп анонсировал разговоры с российским диктатором Путиным и президентом Украины Зеленским. Он отметил, что разговоры запланированы на 19 мая.

"Темами разговора будут прекращение кровопролития, в котором погибает в среднем более 5000 российских и украинских солдат в неделю, и торговля", - отметил глава Белого дома.

28 февраля Зеленский спорил с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Тогда украинский лидер прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых, однако этого не произошло. Вэнс заявил тогда Зеленскому, что Украина имеет недостаток мужчин на фронте и Киев не может отрицать, что имеет проблемы. Зеленский ему ответил, что тот даже не был в Украине, и добавил, что во время войны все страны имеют проблемы. Мол, даже США почувствовали бы их, если бы находились в такой ситуации.

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