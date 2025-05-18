Украинский ВПК постоянно развивается, поскольку может проверять качество вооружения на практике.

Командир экипажа БпЛА Роман Синицын рассказал о том, как иностранные компании пытаются переманить украинских военных к себе.

"Мы получали одно средство европейского производителя и проходили обучение на 2-3 недели в одной из европейских стран. У нас есть один очень хороший пилот, он из первых операторвов "Аиста", летал в 2016 году. Его сразу хантили там - зарплата, все, оставайся... Мы им в десятки раз больше можем рассказать о тактике применения их же средств - что надо изменить, что не работает, что работает не так", - рассказал Синицын в эфире на "Армия TV".

Он также добавил, что украинский ВПК может стать востребованным в мире, поскольку качество образцов проверяется на практике.

Видео дня

"Мы используем определенные средства иностранного производства, но именно в нише разведывательных БПЛА, оперативно-тактических, я думаю, что нет аналогов (Украине, - УНИАН) по соотношению цены и качества... Наши дроны, наш ВПК - как государственный, так и частный - топ и постоянно развивается, ведь есть прямой доступ к полю боя, к опыту, который на нем получают", - добавил Синицын.

Украинский ВПК - последние новости

Журналисты The Wall Street Journal отметили, что сейчас украинский ВПК производит больше оружия, чем когда-либо, но даже несмотря на это, помощь от союзников остается критически важной для Украины.

Журналисты отмечают, что в начале полномасштабной войны Украина имела только один прототип САУ "Богдана". Сейчас же Киев производит больше артиллерийских снарядов, чем все страны НАТО вместе взятые.

Вас также могут заинтересовать новости: