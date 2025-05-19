Сегодняшний день имеет много интересных обычаев для женщин и для верующих.

Наступило 19 мая - любопытный день с интересными традициями. Праздник сегодня в Украине посвящен одной медицинской профессии, а в мире - распространенной болезни. Об обычаях дня стоит знать женщинам, ведь для них он особенно счастливый.

Какой сегодня праздник в Украине

В сегодняшнюю дату родились некоторые наши выдающиеся соотечественники. Самые известные из них - литературовед Николай Евшан, художник Гавриил Глюк, востоковед Валерий Рыбалкин, певец Позитив.

О том, какой праздник 19 мая отмечает наша страна, осведомлены медики. Сегодня - День семейного врача, первого доктора, к которому мы попадаем в коммунальной больнице. Этот профессионал, как член семьи, знает всё о нашем здоровье и ищет индивидуальный подход к лечению.

Видео дня

Важно помнить и скорбную дату - День памяти жертв политических репрессий, который наступает в третье воскресенье мая. Мы вспоминаем всех украинцев, которых погубили сталинские репрессии. Советская власть замалчивала эти преступления, а причины смерти выдумывались.

Какой сегодня праздник в мире

19 мая - день рождения многих людей, которые навсегда вписали свое имя в историю: художник Якоб Йорданс, философ Йоганн Фихте, музыканты Пит Таунсенд и Сэм Смит, модель Грейс Джонс.

В Европе и мире известны такие национальные торжества дня, как День военного флота Финляндии, День национальной молитвы в Дании, День шоколадного десерта в США, День волонтера в Австралии.

В здравоохранении наступает сегодня праздник День борьбы с гепатитом, в который проводятся просветительские мероприятия о профилактике и грамотном лечении болезни.

Какой сегодня праздник церковный

В новоюлианском календаре дата 18 мая посвящена епископу Иоанну Готфскому и праведным женищам-мироносицам, которые первыми увидели воскрешение Иисуса.

Сторонникам старого стиля также может быть интересно, какой сегодня церковный праздник. Это день Иова Почаевского, известного чудотворца и целителя.

Что сегодня за праздник в народе

День жен-мироносиц, по давним верованиям, удачен для женщин. Женский пол освобождают от работы, одаривают подарками и беспрекословно слушаются. В далекие времена женщины 19 мая собирались на посиделки и вместе готовили блины и вареники. Верили, что такое занятие принесет большое счастье.

Также дата носит название Иван Многострадальный, поскольку праздник сегодня - церковный день памяти преподобного Иоанна. Ему молятся о лечении недугов, а день посвящают посадке огурцов и других овощей. При жизни святой был большим тружеником, поэтому любая работа будет вознаграждена.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы

Поскольку 19 мая - праздник женщин, то женский пол запрещено обижать и оскорблять. А самим женщинам не стоит перенапрягаться. Не поощряется в этот день безделье, иначе святой Иоанн накажет.

Наши предки придумали приметы о дне, которые предсказывают, каким будет урожай и будущее лето:

много росы утром - уродят огурцы;

утром появился туман - к урожаю грибов;

если прогремел гром, то будет дождливым июнь;

кошка прячется в теплое место - похолодает.

Синоптики предупреждают, что погода 19 мая принесет дождь во все области, а в Запорожскую и Днепропетровскую - ещё и грозы.

Чей День ангела сегодня

По новому церковному стилю именины отмечаются у многих имен: Акакий, Александр, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Ян, Анастасия.

Если вы считаете старый календарь более точным, то поздравьте 19 мая Василия, Дениса, Ивана, Иллариона и Савву.

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