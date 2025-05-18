Бровди подчеркнул, что ничего не оправдывает ни факта демарша, ни его обнародования.

Командир 414-й Отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровди осудил публичную критику военного руководства Украины со стороны командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александра Ширшина. В своем Telegram-канале он заявил, что подобные проблемы нужно решать внутри бригады, а не выносить на публику.

"Мы решаем все вопросы на линейном уровне, в диалоге и консультациях. Занимаем четкую позицию по поводу прилетающих бессмысленных задач, но всегда предлагаем обоснованную альтернативную, более рабочую версию", - написал "Мадяр".

Бровди добавил, что не нашел в сети позицию комбрига из "Магуры". Он подчеркнул, что ничего не оправдывает ни факта демарша, ни его обнародования.

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"Мы не жалуемся и не выносим сор из избы. Разбираем тот мусор в сарае бригады. Тогда и выносить нечего", - отметил "Мадяр".

Бровди предположил, что демарш Ширшина может быть связан с тем, что он опустил руки или не способен обосновать свою позицию. Более того, он считает, что подобные заявления работают на пользу врагу.

"В любом случае, форму обнародования демарша осуждаю, и пусть это останется моим субъективным мнением", - добавил "Мадяр".

Демарш комбата из "Магуры" - что известно

Ранее командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин заявил, что подал рапорт об увольнении с должности. Он обвинил военное руководство в бессмысленных задачах, которые приводят к потерям людей.

"Спасибо, Генеральный штаб ВСУ! Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи", - добавил Ширшин в заметке.

В ответ на это в Генштабе ВСУ сообщили, что будет создана рабочая группа для изучения обстоятельств, из-за которых Ширшин решил подать в отставку. Помимо этого в Генштабе пообещали проанализировать приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке.

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