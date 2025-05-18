Комплименты обычно заставляют нас чувствовать себя избранными. Но иногда похвала, которая кажется наиболее лестной, на самом деле загоняет вас в ловушку и заставляет менять себя в угоду другому человеку, даже не осознавая этого.
Как пишет в статье для Forbes психолог Марк Трэверс, некоторые комплименты в отношениях подпитывают те части вас, которые наиболее удобны для другого человека. Вот два комплимента, которые кажутся чудесными на первый взгляд, но содержат нюансы, которые могут заставить вас загонять себя в рамки, чтобы оставаться любимым.
1. "Как тебе удается всегда быть спокойным?"
Поначалу это может звучать как искренний комплимент, рисующий вас как эмоционально зрелого, непоколебимого и того человека, который возвышается над конфликтами.
Однако бывают моменты, когда кто-то хвалит ваше спокойствие не столько для вашей внутренней стойкости, сколько ради собственного комфорта. Они, возможно, просто были рады отсутствию от вас эмоциональной реакции, даже если она была оправдана.
И поэтому, осознанно или нет, вы можете чувствовать неявный стимул сохранять это спокойствие, даже когда вам больно. Потому что теперь быть "спокойным" кажется вашей ценностью в отношениях.
Проект 2008 года Шерил ван Даален-Смит, исследовавший молодых девушек, подтверждает, что "опыт неуважения, пренебрежения, отказа в праве на свободу действий и отказа в праве выражать гнев в конечном итоге привел к самозамолчанию и окончательному отключению от этой важной эмоции".
Когда такое подавление эмоций позже восхваляется во взрослых отношениях, это усиливает представление о том, что ваша ценность заключается в том, чтобы быть приятным и неприхотливым. Вы можете начать проявлять спокойствие даже в моменты глубокой боли, потому что эта роль была вознаграждена.
Поэтому спросите себя: "Является ли мое спокойствие подлинным или это маска, которую я научилась носить, чтобы контролировать других и принимать себя?"
2. "Ты единственный человек, с которым я могу поговорить"
Это комплимент, который возвышает вашу эмпатию, в то же время возлагая на вас ответственность за регуляцию эмоций другого человека. Поначалу это может показаться высшей формой доверия, но под поверхностью это утверждение может быть не столько о связи, сколько об эмоциональной зависимости, пишет Трэверс.
Исследование 2014 года, опубликованное в журнале Social Psychological and Personality Science, утверждает, что люди испытывают лучшее психическое здоровье, когда обращаются к разным людям с разными эмоциональными потребностями.
Когда кто-то заявляет, что вы единственный человек, с которым он может поговорить, это нарушает этот здоровый баланс. Это помещает вас в центр его системы эмоциональной регуляции, создавая невысказанное давление быть бесконечно доступным, настроенным и отзывчивым. То, что начинается как комплимент, может быстро превратиться в эмоциональное обязательство.
Со временем это чувство важности может подорвать ваши границы и истощить ваши эмоциональные резервы. Вы перестаете спрашивать себя, что вам нужно, — потому что чьи-то чувства всегда окажутся более насущными.
Поэтому, прежде чем вы примете комплимент, остановитесь и спросите: "Меня ценят за то, кто я есть, или они просто хотят убедиться, что я всегда доступен для их эмоциональных потребностей?".
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