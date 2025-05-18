Некоторые комплименты подпитывают те части вас, которые наиболее удобны для другого человека.

Комплименты обычно заставляют нас чувствовать себя избранными. Но иногда похвала, которая кажется наиболее лестной, на самом деле загоняет вас в ловушку и заставляет менять себя в угоду другому человеку, даже не осознавая этого.

Как пишет в статье для Forbes психолог Марк Трэверс, некоторые комплименты в отношениях подпитывают те части вас, которые наиболее удобны для другого человека. Вот два комплимента, которые кажутся чудесными на первый взгляд, но содержат нюансы, которые могут заставить вас загонять себя в рамки, чтобы оставаться любимым.

1. "Как тебе удается всегда быть спокойным?"

Поначалу это может звучать как искренний комплимент, рисующий вас как эмоционально зрелого, непоколебимого и того человека, который возвышается над конфликтами.

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Однако бывают моменты, когда кто-то хвалит ваше спокойствие не столько для вашей внутренней стойкости, сколько ради собственного комфорта. Они, возможно, просто были рады отсутствию от вас эмоциональной реакции, даже если она была оправдана.

И поэтому, осознанно или нет, вы можете чувствовать неявный стимул сохранять это спокойствие, даже когда вам больно. Потому что теперь быть "спокойным" кажется вашей ценностью в отношениях.

Проект 2008 года Шерил ван Даален-Смит, исследовавший молодых девушек, подтверждает, что "опыт неуважения, пренебрежения, отказа в праве на свободу действий и отказа в праве выражать гнев в конечном итоге привел к самозамолчанию и окончательному отключению от этой важной эмоции".

Когда такое подавление эмоций позже восхваляется во взрослых отношениях, это усиливает представление о том, что ваша ценность заключается в том, чтобы быть приятным и неприхотливым. Вы можете начать проявлять спокойствие даже в моменты глубокой боли, потому что эта роль была вознаграждена.

Поэтому спросите себя: "Является ли мое спокойствие подлинным или это маска, которую я научилась носить, чтобы контролировать других и принимать себя?"

2. "Ты единственный человек, с которым я могу поговорить"

Это комплимент, который возвышает вашу эмпатию, в то же время возлагая на вас ответственность за регуляцию эмоций другого человека. Поначалу это может показаться высшей формой доверия, но под поверхностью это утверждение может быть не столько о связи, сколько об эмоциональной зависимости, пишет Трэверс.

Исследование 2014 года, опубликованное в журнале Social Psychological and Personality Science, утверждает, что люди испытывают лучшее психическое здоровье, когда обращаются к разным людям с разными эмоциональными потребностями.

Когда кто-то заявляет, что вы единственный человек, с которым он может поговорить, это нарушает этот здоровый баланс. Это помещает вас в центр его системы эмоциональной регуляции, создавая невысказанное давление быть бесконечно доступным, настроенным и отзывчивым. То, что начинается как комплимент, может быстро превратиться в эмоциональное обязательство.

Со временем это чувство важности может подорвать ваши границы и истощить ваши эмоциональные резервы. Вы перестаете спрашивать себя, что вам нужно, — потому что чьи-то чувства всегда окажутся более насущными.

Поэтому, прежде чем вы примете комплимент, остановитесь и спросите: "Меня ценят за то, кто я есть, или они просто хотят убедиться, что я всегда доступен для их эмоциональных потребностей?".

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