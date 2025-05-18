Звезды предсказывают этим знакам неожиданные события, которые изменят всю жизнь в корне.

Лето 2025 обещает быть настоящим эмоциональным триллером для четырех знаков зодиака. Причина - Марс во Льве, затмение в Раке и выходки Меркурия. Если вы принадлежите к этому списку - пристегнитесь. Все изменится: от любви до карьеры!

Рак - любовь, которая изменит все

Затмение 21 июня в Раке принесет новые знакомства и решающие события в личной жизни. Одно случайное совпадение - и вы окажетесь в новых отношениях или примете судьбоносное решение. Некоторые Раки - наконец попрощаются с токсичным прошлым.

Лев - сцена ваша!

Марс во Льве дает вам суперсилу! У вас будет взрыв энергии, внимания, харизмы. Идеальный период для взлета в карьере, запуска бизнеса или реализации творческих идей. Будьте смелы - Вселенная не любит скромных Львов!

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Стрелец - переезд или крутой поворот

Юпитер шепчет: "меняй все!" У Стрельцов возможно решение о переезде, смене работы или поворот в мировоззрении. В середине июля может появиться неожиданное предложение, от которого не захочется отказываться.

Водолей - неожиданный взлет из-за кризиса

Для Водолеев это лето - о перерождении. Кризис в июне - не конец, а трамплин. Новое знакомство, новая идея, новые вы. Главное - не упираться в старые шаблоны. Изменитесь, и судьба даст больше, чем вы мечтали.

Не бойтесь перемен - они ведут к силе, которую вы еще не открыли в себе.

Напомним, иногда перемены приходят внезапно, как ураган, и сметают привычное. Для четырех знаков Зодиака в ближайшее время жизнь буквально перевернется с ног на голову.

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