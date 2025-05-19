Он уверен, что оккупанты не откажутся от такой тактики.

В ближайшие дни существует вероятность массированного ракетного обстрела Украины со стороны Российской Федерации.

Такое предположение в эфире Эспрессо сделал майор запаса Национальной гвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он ссылается на информацию о том, что на российской авиабазе "Энгельс" загружают ракетами стратегические бомбардировщики Ту-95:

"Вполне можно ожидать, что в ближайшие дни может быть тот удар, о котором мы много слышали. Ежемесячно россияне делают мощные такие ракетные атаки на нашу страну. Не на приграничные или прифронтовые территории, а вглубь страны. Поэтому можно ожидать, что такое произойдет".

По мнению ветерана, одними из причин последней атаки дронов-камикадзе типа "Shahed", в которой оккупанты задействовали 273 БПЛА, могут быть месть на эффективное поражение объектов на территории России или испытания усовершенствованных "шахедов".

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"Есть информация, что они хотят перейти полностью на самостоятельное изготовление таких беспилотников, на усовершенствование. Поэтому комплекс этих вопросов, плюс желание мести. Ну и вот такая массированная атака. Мы большое количество перехватили, но те, что будут усовершенствованы, если это будет так, как об этом рассказывают россияне, то это определенные сложности. Я думаю, что мы найдем противодействие", - добавил он.

Массированная атака на Украину

Напомним, в ночь на воскресенье оккупанты запустили с пяти направлений более 270 дронов различных типов. Жители Киева сообщали о работе ПВО и громких взрывах в течение длительного времени.

Командование Воздушных сил отчиталось о сбитии 88 "шахедов" и беспилотников других типов на востоке, севере и в центре страны. 128 беспилотников-имитаторов локально потеряли.

В результате российской атаки пострадали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области. На Киевщине погибла молодая женщина, еще три человека, среди которых ребенок, пострадали.

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