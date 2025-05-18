Рубио представил в Стамбуле "сильный мирный план", разработанный по результатам встреч в Лондоне, сообщил спецпредставитель Трампа.

В первом пункте комплексного "мирного плана" США, состоящего из 22 пунктов, говорится о всеобъемлющем прекращении огня. Об этом заявил специальный представитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Кит Келлог в заметке на платформе Х.

По его словам, прекращение огня способно остановить войну прямо сейчас.

"В Стамбуле Рубио (госсекретарь США Марко Рубио, - ред.) четко дал понять, что мы представили сильный мирный план. По результатам встреч в Лондоне мы разработали комплексный план из 22 пунктов, который стал основой для достижения мира. Первый пункт - это всеобъемлющее прекращение огня, которое может немедленно остановить убийства", - написал Келлог.

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Мирный план США из 22 пунктов: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 10 мая после встречи Коалиции желающих в Киеве европейские лидеры вместе с президентом Владимиром Зеленским провели телефонный разговор с президентом США Трампом по поводу мирных усилий. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, "они заявили о готовности к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море по меньшей мере на 30 дней".

Впоследствии стало известно, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф должен представить Путину "список условий" от США, Европы и Украины из 22 пунктов. Отмечалось, что в "список условий", в частности, входит пункт о запрете вступления Украины в НАТО, а также то, что США не будут поддерживать членство Киева в Альянсе. Также в нем говорилось о 30-дневном прекращении огня.

Как сообщило FT, на прошлой неделе высокопоставленные российские чиновники сообщили специальному посланнику Трампа Виткоффу, что российский диктатор Владимир Путин не хочет обсуждать 22-пунктный мирный план, сформированный США с участием Украины и Европы. При этом, как отметило FT, из-за реакции России Виткофф отложил предварительные планы встречи с российским лидером на этой неделе.

17 мая госсекретарь США Рубио, рассказывая о своем телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщил, что "США представили сильный мирный план по Украине". Он призвал "не упустить эту огромную возможность".

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